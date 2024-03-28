Костюмы-трансформеры и полупрозрачные лонгсливы: украинский бренд представил весеннюю коллекцию

Украинский бренд одежды и аксессуаров COOSH представил весеннюю коллекцию базовой линейки. Лейтмотивом стали трендовые фасоны, легко интегрирующиеся в повседневные образы.

Главные герои новой коллекции – костюмы-трансформеры, состоящие из жакетов, жилетов, брюк на запах и мини-юбок. Все позиции идеально сочетаются между собой и позволяют экспериментировать со стилизацией под любое настроение.

В дроп вошли укороченный тренч, жакеты, полосатые рубашки и полупрозрачные лонги.

Дополнить луки предлагают базовыми или акцентными балетками в серебряном и красном цветах.

По словам основательницы бренда Алины Френдий, особое внимание они акцентировали на функциональности вещей. Например, жакетом с тремя вариантами посадки можно дополнять разные аутфиты, а с помощью юбки поверх штанов можно создать интересный и трендовый образ.

Цветовая палитра линейки выдержана в характерных для бренда вневременных оттенках. Нейтральные цвета преобладают в каждой коллекции бренда, которому присущи скандинавский стиль.

От итальянского модала до натурального хлопка: вещи созданы из качественных материалов, гарантирующих комфорт во время ношения.

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