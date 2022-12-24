Костюмы, вырезы и карго: Андре Тан подвел модные итоги 2022 года

"Фешн индустрия предложила нам много трендов в этом году, и было очень сложно выделить несколько, но я подобрал самые значимые", — говорит Андре Тан.

1. Брюки карго

Свободные брюки в стиле милитари ворвались в фэшн мир в этом году — они удобны, практичны и выглядят очень эффектно, из-за своей грубости на женской фигуре. Свободный крой, базовые оттенки, большая фурнитура и карманы действительно привлекают, и потому не удивительно, что они стали одной из базовых вещей в гардеробе многих.

Фото: Instagram Андре Тана

2. Тотал лук

Монохромные образы или тотал луки нашли множество применений в этом году как в повседневном стиле, так и в вечерних аутфитах — они выглядят эффектно и лаконично. Важно, что тотал луки — это не только однотонные комбинации, джинсовый и кожаный тотал луки являются не менее актуальными трендами (кстати, они будут популярны и в следующем году).

Фото: Instagram Андре Тана

3. Анималистические принты

Животные принты больше, чем тренд, они действительно вне времени. Но все же то, что тигр был символом в этом году стало выдающимся фактором, и животные принты, а особенно леопарду, приобрели незаурядную популярность.

Фото: Instagram Андре Тана

4. Костюмы свободного кроя

Однозначно этот тренд – фаворит многих. В этом году мы наблюдали метаморфозы в женских костюмах с брюками. Вместе с классическими костюмами, однобортными и двубортными жакетами, стали трендовыми модели креативного кроя с асимметричными жакетами и необычными брюками. И, конечно же, тренд на маскулинный крой, который делает женские костюмы такими обольстительными, придавая изящество и хрупкости женскому телу.

Фото: Instagram Андре Тана

5. Вырезы

Модная тенденция на вырезы или cut-outs – это проявление женственности. В этом году были на пике вещи именно с необычными вырезами, которые располагались в необычных местах одежды, имели сложную форму и выглядели оригинально.

Фото: Instagram Андре Тана

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