Костюмы, вырезы и карго: Андре Тан подвел модные итоги 2022 года

Год подходит к концу, и поэтому самое время начать подводить модные итоги.
"Фешн индустрия предложила нам много трендов в этом году, и было очень сложно выделить несколько, но я подобрал самые значимые", — говорит Андре Тан.
1. Брюки карго
Свободные брюки в стиле милитари ворвались в фэшн мир в этом году — они удобны, практичны и выглядят очень эффектно, из-за своей грубости на женской фигуре. Свободный крой, базовые оттенки, большая фурнитура и карманы действительно привлекают, и потому не удивительно, что они стали одной из базовых вещей в гардеробе многих.
2. Тотал лук
Монохромные образы или тотал луки нашли множество применений в этом году как в повседневном стиле, так и в вечерних аутфитах — они выглядят эффектно и лаконично. Важно, что тотал луки — это не только однотонные комбинации, джинсовый и кожаный тотал луки являются не менее актуальными трендами (кстати, они будут популярны и в следующем году).
3. Анималистические принты
Животные принты больше, чем тренд, они действительно вне времени. Но все же то, что тигр был символом в этом году стало выдающимся фактором, и животные принты, а особенно леопарду, приобрели незаурядную популярность.
4. Костюмы свободного кроя
Однозначно этот тренд – фаворит многих. В этом году мы наблюдали метаморфозы в женских костюмах с брюками. Вместе с классическими костюмами, однобортными и двубортными жакетами, стали трендовыми модели креативного кроя с асимметричными жакетами и необычными брюками. И, конечно же, тренд на маскулинный крой, который делает женские костюмы такими обольстительными, придавая изящество и хрупкости женскому телу.
5. Вырезы
Модная тенденция на вырезы или cut-outs – это проявление женственности. В этом году были на пике вещи именно с необычными вырезами, которые располагались в необычных местах одежды, имели сложную форму и выглядели оригинально.
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