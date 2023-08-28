Кожа, оверсайз и джинс: Андре Тан назвал самую трендовую верхнюю одежду на осень 2023 года

Как бы не хотелось в это верить, но уже через несколько дней наступит осень. Так что самое время подумать о верхней одежде! Поэтому дизайнер Андре Тан сделал для вас подборку самой стильной верхней одежды этой осени.

1. Кожаная куртка в винтажном стиле

Кожаные куртки давно стали важной составляющей нашего гардероба. В этом сезоне актуальны именно винтажные кожаные куртки с потертостями и поясами на талии. Вы можете сочетать их с платьями, продлив тем самым жизнь любимым вещам из летнего гардероба, джинсами и всевозможными брюками, а также вещами в спортивном стиле.

2. Кожаный тренч

Тренчи остаются актуальными и этой осенью, ведь это вещь универсальная и практичная! Модным трендом этой осенью станут именно кожаные тренчи. Тренч прекрасно подходит как к джинсам и кроссовкам, так и к платьям и туфлям на высоком каблуке, к вязаным свитерам и мини-юбкам, к брючному костюму или брюкам/юбке-карандашу и рубашке.

3. Джинсовая куртка

Тренд на нулевые годы продолжает оставаться в лидерах этой осенью. А что если не джинсовая куртка является маркером 2000-х годов? Джинсовая куртка – вещь универсальная, которая позволяет выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно в любом образе. Обратите внимание на джинсовки синего, черного или белого цвета. И не бойтесь джинсовых тотал лугов.

4. Оверсайз пуховик

Комфорт, тепло и стиль в одной вещи! Длинные оверзайзные пуховики – это идеальный вариант на холодные осенние дни. Он подойдет под все без исключения! 100% must-have к осени!

5. Прямое пальто

Пальто – это универсальная вещь, без которой трудно представить прохладную осень. Оно выглядит как с джоггерами и кроссовками, так и с платьем и высокими сапогами. Обратите внимание на графитовую, бежевую и черную палитру такой верхней одежды. Они будут особенно изысканными.

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