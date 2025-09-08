Кожаные куртки, бомберы и меховые шубы: украинский бренд GOT'S LABEL презентовал новую коллекцию

Реклама

Украинский бренд GOT'S LABEL презентовал свою новую коллекцию "Терминал" осень-зима 2025. Основательница бренда Светлана Готочкина к выбору локации для фэшн-события подошла креативно. Показ состоялся в Музее Авиации.

Светлана Готочкина

На входе гостей встречали стюардессы и с этого места они погружались в атмосферу путешествия. Диджей порадовал присутствующих ритмично-гипнотическим сетом в стиле техно-хаус, а световые инсталляции добавили ивенту магической энергетики. Ведущим мероприятия был Тимур Мирошниченко, который не давал публике грустить.

Тимур Мирошниченко

Изначально подиумом для моделей стало крыло огромного самолета.

Реклама

Затем модели дефилировали по специальному подиуму, который раскинулся почти на весь павильон.

"Терминал" - это коллекция о движении, свободе и внутреннем взлете, которая создана для тех, кто готов выходить за пределы.

В капсулу вошло 24 модели верхней одежды, среди которых и мужские луки.

Главным цветом коллекции выступил коричневый - от густого шоколада до теплого карамельного. Одежда изготовлена из замши, премиальной кожи и редкосного меха.

Реклама

Приятной неожиданностью для гостей стало появление на подиуме актера и главного героя романтического реалити-шоу "Холостяк-14" Тараса Цымбалюка. Он закрыл показ и в конце вывел на сцену владелицу бренда.

Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк