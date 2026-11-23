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Украинский бренд Ace представил новую коллекцию Therapy, посвященную удовольствию от собственного стиля, свободе самовыражения и умению наслаждаться собой. Его главная идея — не бояться экспериментировать с одеждой, сочетать разные фактуры, выбирать вещи по настроению и добавлять в повседневные образы немного кокетства и спонтанности.

В дроп вошли широкие брюки и джинсы, рубашки свободного кроя, худи, укороченные кардиганы, футболки, лонгсливы и мини-юбки.

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Дизайнеры сделали акцент на игре контрастов: объемные плечи и рукава сочетались с открытой талией и короткой длиной, а расстегнутые молнии придали образам пикантности и сексуальности.

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Особое внимание уделили фактурам. В новой коллекции рельефная вязка, мягкий велюр и трикотаж в рубчик сочетаются с денимом, кожей и легкой плащевой тканью.

В моделях также прослеживаются спортивные и утилитарные мотивы — капюшоны, эластичные пояса, большие карманы и разнообразные застежки.

Изюминкой коллекции стали оригинальные принты в виде отпечатков поцелуев, непринужденных надписей и графических рисунков, напоминающих капли красного вина. Они символизируют романтические встречи, близость и приятные вечера, которые хочется повторить.

В цветовой палитре преобладают глубокие темные и приглушенные оттенки, которые дизайнеры сочетают с молочным, нежно-розовым и маслянистым цветами. Яркими акцентами стали бордовые и красные принты.

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Название Therapy отражает философию новой коллекции — одежда должна не только хорошо выглядеть, но и дарить приятные ощущения. Речь идет о мягких фактурах, к которым хочется прикоснуться, удобных силуэтах, в которых легко двигаться, и любимых вещах, которые можно каждый раз комбинировать по-новому.

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