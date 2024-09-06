Кожаные жакеты и элегантные пальто: украинский бренд представил осеннюю коллекцию

Миссия бренда – создавать "униформу", которая будет логическим продолжением стиля жизни всех, кто стремится к изменениям в себе и вокруг.

Украинский бренд верхней одежды The Makers (ранее известный как Smolin brand) представил первую коллекцию после ребрендинга. Линейка создана для тех, кто готов к новым вызовам и упорно двигается к своим целям.

В коллекцию Eternal enigma вошли кожаные изделия: куртки, жилеты, жакеты и юбки. Они стали настоящим болд стейтментом (смелым заявлением) линейки и основой луков, которые прекрасно подойдут для офиса или деловых встреч.

Вещи можно стилизовать с рубашками или кожаным галстуком, что придаст образу уверенности и драйва.

Особое внимание бренд уделяет составу – изделия созданы из натуральных, а также из веганских материалов, чтобы соответствовать ценностям каждого.

Еще в коллекции представлены пальто в классических и сдержанных цветах: черные, белые, серые и коричневые. Модели совмещают в себе элегантность и загадочность.

К слову, бренд основали в 2021 году супруги Богдана и Инны Смолин в Киеве, он начал свою историю с кожаной куртки, которая стала бестселлером.

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