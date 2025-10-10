Красивая и стильная: Андре Тан показал свою маму в кампейне новой коллекции

Андре Тан с мамой

ANDRE TAN по случаю 25-летия бренда презентовал лимитированную коллекцию «МАМА», которую посвятил своему самому родному человеку — матери Виктории. Это его личное признание матери в искренней любви и благодарности ей.

Его мама стала лицом кампейна. Каждый образ в линейке передает черты женщины, которая олицетворяет силу, нежность и любовь — именно те ценности, с которых начинался его творческий путь. В то же время эта коллекция — посвящение всем матерям Украины, тем, кто ежедневно держит на себе мир, дарит поддержку, тепло и веру даже в самые тяжелые времена.

«Эта коллекция — мое личное „спасибо“ маме и всем мамам мира. Она о любви, которая формирует нашу жизнь и остается с нами навсегда. Для него эта коллекция — не просто юбилей. Это возвращение к тому мальчику, который когда-то сидел за швейной машинкой и мечтал сделать маму счастливой. „Когда я пошел на курсы кройки и шитья, мне было десять. Я был самым младшим в группе. После изучения сорока базовых швов нам дали первое задание — сшить юбку. И я сразу решил, что она будет для мамы. Для женщины, которая дала мне жизнь», — вспомнил Андре Тан.

По словам дизайнера, в этой коллекции чувствуется то, что словами трудно передать: тепло детства, аромат свежей выпечки, ласковые руки, которые всегда рядом. Это не просто одежда — это память, нежность и благодарность, зашитые в каждый шов. И хотя вдохновением стала личная история Андре Тана, каждая вещь создана так, чтобы в ней узнала себя каждая украинская мама — сильная, любящая, настоящая.

В линейку вошли ключевые элементы современного женского гардероба — жакеты, жилеты, корсеты, брюки, деним, юбки, платья-кейпы и пальто. Они созданы для женщин, в которых сочетаются сила и мягкость, уверенность и любовь.

Коллекция «МАМА» — это способ сказать: «Спасибо, что ты есть. Спасибо, что научила мечтать».