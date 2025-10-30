Красивая и стильная: коллекция кимоно от дизайнера Виктории Гресь

Виктория Гресь

Реклама

Виктория Гресь презентовала капсулу KIMONO by GRES в своем новом шоуруме закрытого формата в самом центре Киева.

Виктория Гресь

Дизайнер когда-то вдохновилась безупречным кроем кимоно, переосмыслила его феномен и сделала символом комфорта, свободы и уверенности современной женщины. Каждый образ из коллекции является настоящим произведением искусства.

Кимоно в творчестве Виктории — это не просто одежда, это ответ на вызовы времени, которое требует от каждого максимально точного выбора, уникальности, эстетики и самовыражения. Здесь красота в каждой линии, стежке, детали.

Реклама

Виктория Гресь

«Кимоно — это одежда, в которой чувствуешь себя богиней», — говорит дизайнер.

KIMONO by GRES — это не просто название капсулы, это сложившееся направление искусства от Виктории Гресь, которое она планирует развивать и совершенствовать. От домашней одежды до эффектных пальто, от шелка до вискозы и шерсти, от композиций с джинсами до вечерних образов — каждая модель создается с ювелирной точностью и уважением к традиционному крою, но при этом она неповторима и выразительна.

Виктория Гресь

Виктория Гресь — одна из первых, кто ввел кимоно в украинскую моду, превратив его в универсальный и удобный элемент гардероба. Оно легко адаптируется к любому стилю — от повседневного до вечернего, от делового до сценического.

Виктория Гресь

Философия кимоно, по словам дизайнера, идеально соответствует духу времени: современная женщина живет в стремительном ритме, ищет комфорт, свободу и эстетику.

Реклама

«Я хожу в кимоно дома и выхожу в кимоно в свет. Это одежда, в которой комфорт и красота живут в идеальном балансе», — поделилась Виктория.

Новая капсула продолжает историю дизайнерских поисков Виктории Гресь, в которых сочетаются традиция и современность. Мода над временем, мода вне трендов — принципы, превращающие ее изделия в любимые вещи, которые отлично носятся по 10-15 лет.

А новый шоурум дизайнера — это камерное пространство, где царит диалог, магия прикосновения, где тебя слушают и слышат. В нынешних реалиях Виктория Гресь не стремится к масштабным показам и громким релизам. Ее выбор — диалог и взаимообмен приятными эмоциями. По словам дизайнера, важна синергия между создателем и человеком, который пришел не за очередной модной вещью, а за вдохновением и настроением.

«Я не делаю коллекции ради тренда, я делаю вещи, которые можно любить», — отметила Виктория.

Реклама

Новая капсула Гресь — это одежда для внутренне свободных, для тех, кто всегда в движении, кто выбирает не сиюминутный эффект, а ищет и создает смыслы.