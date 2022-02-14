Красиво и сексуально: топ-10 брендов нижнего белья

Нет лучшего подарка на День святого Валентина, чем нижнее белье, поэтому вспоминаем культовые бренды.

Красное, кружевное, атласное или однотонное - сейчас на рынке огромное количество самых разнообразных моделей нижнего белья в любых размерах и фасонов. Оно дает нам возможность почувствовать себя сексуальной и красивой и совершенно не важно, предпочитаете вы видеть на себе кружева или хлопок.

Мы решили собрать для вас десять самых популярных мировых брендов белья и рассказать их короткую историю, ведь на протяжении многих лет эти марки пользуются любовью женщин во всем мире.

1. Agent Provocateur

Этот бренд специализируется на сексуальном и роскошном белье, которое захочет надеть каждая женщина. Основан бренд был в 1994 году Джозефом Корром, сыном британского модельера Вивьен Вествуд и его тогдашней женой, Сереной Риз. Скандальную славу получил из-за провокационных роликов, в которых часто снимались знаменитые модели и актрисы. После развода пара продала Agent Provocateur

2. Calvin Klein Underwear

Несмотря на свою минималистичность белье Calvin Klein одно из самых узнаваемых и желанных в мире. Впервые белье под этой маркой начало выходить в 1982 году, после того, как сам Кельвин Кляйн разработал коллекцию для мужчин. Дизайнер тогда впервые использовал в рекламе полуобнаженное мужское тело.

3. La Perla

Эта итальянская компания существует с 1954 года и считается самым известным бельевым брендом страны. Она был основанна в Болонье модельером Адой Масотти. В вещах этого бренда много кружева, цветочных узоров, нежных и красочных моделей, но также нельзя не отметить идеальный крой изделий.

4. Savage x Fenty

Этот бренд основан в 2018 году барбадосской певицей Рианной. Модели в коллекциях всегда подчеркивает уверенность и открытость и предназначен для всех полов, размеров и происхождения. Помимо нижнего белья, в коллекциях также представлены бюстгальтеры, одежда для сна и домашняя одежда.

5. Skims

Бренд принадлежит телезвезде Ким Кардашьян, но вещи этой марки предназначены для того чтобы дарить комфорт и корректировать фигуру. В линейке бренда представлены нижнее белье, лосины, шорты, различные топы, боди и от недавнего времени купальники. Вещи в основном однотонных нюдовых цветов, которые повторяют все цвета кожи, но также недавно в линейке появились яркие неоновые и шимерные оттенки.

6. Love Stories

Нидерландский бренд созданный Марлоес Ходеман. Сами Love Stories рассказывают о себе, что они "бренд созданный женщинами для женщин" и это действительно так, ведь в коллекциях представлены модели бюстгальтеров без косточек, удобные, но красивые трусы, а также огромное разнообразие красивых вещей для сна и дома.

7. Intimissimi

Это итальянский бренд был основан в 1996 году в Доссобуоно. Изначально Intimissimi запускался как линия нижнего белья для группы Calzedonia, но в результате ассортимент продукции расширили от белья до одежды, а магазины бренда появились во многих странах.

8. Victoria's Secret

Одна из наиболее известных в мире компаний по продаже женского нижнего белья, купальников, одежды, косметики, парфюмерии и аксессуаров. Основан бренд Роем Реймондом в 1977 году. За пять лет он открыл шесть магазинов и запустил небольшую программу по реализации белья через каталоги. Однако из-за финансовых трудностей продал Victoria’s Secret Лесли Векснеру, владельцу сети магазинов женской одежды The Limited, за 4 млн долларов. Именно Лесли придал бренду роскошь, сделал ставку на женственность и начал нанимать для показов супермоделей в последствии известных как "ангелы".

9. Cosabella

Cosabella в переводе с итальянского означает "красивая вещь", была основана семейной парой Валерии и Уго Кампелло в 1983 году. Философия бренда основана на исключительном качестве, классическом итальянском мастерстве и неожиданных деталях.

10. Spanx

Основала бренд Сара Блейкли. Идея комфортного и качественного утягивающего белья пришла ей, когда она собираясь на вечеринку и поняла, что у нее нет подходящего нижнего белья, чтобы выглядеть идеально в белых брюках, тогда девушка отрезала низ от своих колготок и надела их с брюками. Так пришла идеи утягивающего белья, которое делает фигуру идеально гладкой в любой одежде. Сегодня бренд предлагает бюстгальтеры, нижнее белье, леггинсы, одежду для активного отдыха и многое другое

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