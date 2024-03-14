Красные, объемные и "ведра": 5 трендовых сумок на весну 2024 года

Весной 2024 года главными трендами будет оригинальность, комфорт и практичность. Многие бренды, представляя новые коллекции, старались сделать одновременно интересные и разнообразные сумки, которые пробудут с нами не один сезон, а укоренятся в шкафах, став неотъемлемой базовой вещью.

Ниже мы собрали пять сумок, которые этой весной мы будем видеть повсюду.

Красные

Красный стал оттенком 2023 года, поэтому и в 2024-м он никуда не денется, поскольку многие бренды представили в своих коллекциях модели в различных подобных оттенках. Такая сумка станет оригинальным акцентом любого образа.

Фото: Getty Images

Закругленная форма

Острые, квадратные и строгие формы отошли на второй план. Весной, после затяжной зимы, бренды предлагают обратить внимание на более утонченные закругленные формы и даже на круглые сумки.

Фото: Getty Images

С объемным декором

Такая сумка, безусловно, станет украшением вашего лука. Декор - своего рода ответ на "тихую роскошь", которая покоряла мир моды в 2023 году, и теперь многие захотели более оригинальных аксессуаров. В качестве украшений многие бренды предлагают бусины, пайетки, кристаллы и бахрому.

Фото: Getty Images

Большие

Сумка, в которую можно поместить ноутбук, телефон, книгу, косметичку и даже пару сменной обуви - идеальный вариант на весну 2024. Такие сумки-шопперы актуальны из кожи, замши и соломы, а вот что касается форм, то обращайте внимание на мягкие модели, хобо и мешки.

Фото: Getty Images

Сумка-ведро

Также один из трендов весны - сумки оригинальных форм, поэтому в моду массово возвращаются так называемые ведра. Такие сумки элегантны, оригинальны и красиво будут смотреться с легкими весенними аутфитами.

Фото: Getty Images

Читайте также: