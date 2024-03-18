Красный и марсала - главный модный тренд 2024 года

Это оттенок, который в 2024 будут носить все.

Красный цвет все более активно завоевывает статус нового черного и, похоже, задержится с нами надолго. В прошлом сезоне многие бренды презентовали этот оттенок в своих коллекция и эта же тенденция повторилась во время Недель моды, где бренды показывали коллекции уже на осень и зиму 2024-2025.

Однако теперь к обычному красному цвету добавляются еще оттенки марсала и "гнилой вишни". Мы заметили эти цвета у таких брендов, как Gucci, Hermès, Versace, Bottega Veneta, Stella McCartney и многих других.

В красном и марсала бренды презентовали самые разнообразные вещи: верхнюю одежду, юбки, аксессуары.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Что касается тканей, то они также разняться. Кто-то в оттенке вина представил полупрозрачные юбки и платья, а кто-то использовал кожу этого цвета.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Некоторые дизайнеры сделали красный цвет практически главным в своих коллекциях, а другие использовали его лишь в нескольких вещах или аксессуарах, однако не смогли обойти сторон тот факт, что этот оттенок набирает популярности и без него в новой коллекции никак не обойтись.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Также нет правила как носить этот цвет, поскольку здесь все зависит от вашей фантазии, смелости и желания. Носить оттенки красного можно монохромно, или делать их акцентом, например, добавить в лук красную сумку, рубашку, туфли.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

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