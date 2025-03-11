Кринж на Неделе моды в Париже: подборка вещей известных брендов, которые вы точно не купите

Традиционно март начался Неделей моды во Франции, где известные бренды с мировым именем презентовали публике свои новые коллекции прет-а-порте на сезон осень-зима 2025-2026.

Однако помимо носильных вещей, которые, конечно же, преобладали на подиуме, многие бренды использовали хитрый прием по привлечению вниманию и разбавили такие наряды более экстравагантными и даже странными. Такие вещи и аксессуары вызывают удивление, иногда смешат или вовсе вводят в замешательство. Ниже мы собрали несколько интересных вариантов, представленных на подиуме в Париже.

Блузы в виде огромного пакета. Такой вариант наряда предложил бренд Issey Miyake. Вариантов таких в коллекции было много - от однотонных до цветных и с принтами.

Неделя моды в Париже / Фото: Getty Images

Также бренд презентовал много других креативных вещей, в частности внимание среди них привлекли лосины с имитацией гольфа на коленях и рукавов.

Неделя моды в Париже / Фото: Associated Press

Верхняя одежда сшитая из мягких игрушек от Kenzo. Выглядело это креативно и забавно.

Неделя моды в Париже / Фото: Getty Images

Бренд Junya Watanabe предлагает геометрические дизайны. На подиуме можно было увидеть много подобных нарядов, которые украшали разные фигуры. Также были надувные вещи.

Неделя моды в Париже / Фото: Associated Press

Неделя моды в Париже / Фото: Associated Press

Неделя моды в Париже / Фото: Associated Press

Valentino решил удивить шортами-трусами для мужчин. Также он предлагает кружевные боди-платья и шапочки. Удивило и то, что фишкой образов стали тейпы на лицах моделей, которые визажисты решили не прятать, а наоборот демонстрировать миру.

Неделя моды в Париже / Фото: Associated Press

Неделя моды в Париже / Фото: Associated Press

Неделя моды в Париже / Фото: Associated Press

Наиболее обсуждаемым показом Недели моды стало шоу бренда Duran Lantink, поскольку он создал топы из силикона, которые имитировали женскую грудь.

Неделя моды в Париже / Фото: Getty Images

Также бренд предложил огромные шапки-ушанки и мужские джинсы и оголенными ягодицами.

Неделя моды в Париже / Фото: Getty Images

Неделя моды в Париже / Фото: Getty Images

Бренд Pierre Cardin сделал свою коллекцию футуристической и космической. Модели дефилировали на подиуме в плащах-покрывалах из блестящей ткани.

Неделя моды в Париже / Фото: Getty Images

Ранее мы также показывали кринжовые сумки с Недели моды, которые многие бренды презентовали.

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