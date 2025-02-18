Кринжовые сумки с Недели моды: что бренды предлагают купить в 2025 году

В 2025 году бренды предлагают нам быть более смелыми и креативными.
Сумка - самый ценный аксессуар в гардеробе, поскольку она будет служить вам на протяжении многих лет и станет элементом образа, который всегда его дополнит, улучшит и сделает более целостным. Однако не только повседневные модели сумок пользуются спросом, что и доказали дизайнеры на недавних Неделях моды, которые прошла в Европе и США.
На подиумах Милана и Нью-Йорка можно было увидеть самые разные варианты сумок и даже совершенно "дикие" модели, которые точно не назвать повседневными. Самые забавные идеи мы собрали ниже.
В виде животных
Такие модели презентовали многие бренды и на подиумах можно было наблюдать самые различные варианты.
Ретро-эстетика
Некоторые бренды презентовали идеи с тканями, в старом стиле, но есть и те, которые буквально использовали ретро вещи в своих коллекциях, например, телефоны и чемоданы.
Неожиданные элементы дизайна
После триумфа трусов Miu Miu, которые стали одним из главных трендов последних нескольких лет, бренд Magliano решил показать свою интерпретацию этой идеи.
Модные шутки
Часто дизайнеры шутят на подиуме и показывают свои необычные идеи и метафоры через совершенно необычные вещи. Например, бренд Simon Cracker презентовал аксессуары, на которых буквально нарисована сумка Hermès Birkin, а марка Setchu показала деревянную сумку в виде бочки для соевого соуса.
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