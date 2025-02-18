Кринжовые сумки с Недели моды: что бренды предлагают купить в 2025 году

В 2025 году бренды предлагают нам быть более смелыми и креативными.

Сумка - самый ценный аксессуар в гардеробе, поскольку она будет служить вам на протяжении многих лет и станет элементом образа, который всегда его дополнит, улучшит и сделает более целостным. Однако не только повседневные модели сумок пользуются спросом, что и доказали дизайнеры на недавних Неделях моды, которые прошла в Европе и США.

На подиумах Милана и Нью-Йорка можно было увидеть самые разные варианты сумок и даже совершенно "дикие" модели, которые точно не назвать повседневными. Самые забавные идеи мы собрали ниже.

В виде животных

Такие модели презентовали многие бренды и на подиумах можно было наблюдать самые различные варианты.

Thom Browne / Фото: Getty Images

Doublet / Фото: Getty Images

Mihara Yasuhiro / Фото: Getty Images

Ретро-эстетика

Некоторые бренды презентовали идеи с тканями, в старом стиле, но есть и те, которые буквально использовали ретро вещи в своих коллекциях, например, телефоны и чемоданы.

Pierre-Louis Mascia / Фото: Getty Images

KidSuper / Фото: Getty Images

KidSuper / Фото: Getty Images

Неожиданные элементы дизайна

После триумфа трусов Miu Miu, которые стали одним из главных трендов последних нескольких лет, бренд Magliano решил показать свою интерпретацию этой идеи.

Magliano / Фото: Getty Images

Модные шутки

Часто дизайнеры шутят на подиуме и показывают свои необычные идеи и метафоры через совершенно необычные вещи. Например, бренд Simon Cracker презентовал аксессуары, на которых буквально нарисована сумка Hermès Birkin, а марка Setchu показала деревянную сумку в виде бочки для соевого соуса.

Simon Cracker / Фото: Getty Images

Setchu / Фото: Getty Images

Читайте также: