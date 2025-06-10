Кроп-топы, шорты и спортивные штаны: комфортная коллекция от украинского бренда

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Украинский бренд Léinle, известный своим минималистическим и стильным подходом к домашней одежде, презентовал коллекцию, которая в прямом смысле выходит за пределы дома. Ее главной идеей стала свобода в движении, выборе и ритме жизни.

Капсула вдохновлена эстетикой активного отдыха, поэтому вещи сшиты из мягкого хлопкового трикотажа, который окутывает уютом и не ограничивает движений.

Из ийтемов коллекции можно создать стильные и комфортные луки для городских прогулок, встреч с подругами, похода на кофе или йогу.

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В линейку вошли свитшоты, кроп-топы, объемные шорты и спортивные штаны. Цветовая гамма коллекции: мягкие пастельные и трендовые яркие оттенки — розовый, насыщенно-синий, небесно-голубой и мятный.

Вещи идеально комбинируются между собой, поэтому из них можно создать десятки вариантов стильных образов.

По словам дизайнера и основательницы бренда Ольги Штейнле, она создала коллекцию, чтобы поддержать женщину во всех ее состояниях. Эта линейка о комфорте, который помогает восстановиться физически, эмоционально и внутренно. Это одежда, которая дополняет и подчеркивает. Она позволяет быть нежной и сильной одновременно.