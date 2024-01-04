Кружева, рюши и перья: украинский бренд презентовал новую коллекцию свадебных платьев

Украинский бренд WONÀ Concept представил новую свадебную коллекцию под названием SIGNATURE. Она входит в особую линейку WONÀ Atelier, изделия которой украшены крошечными деталями ручной работы.

Коллекция состоит из платьев разных фасонов: А-силуэта, "рыбка", бальные, футляры, миди и мини-наряды.

Платья украшены кружевом, рюшами, оборками, перьями, жемчугом и бахромой из бисера. Разнообразие текстур, форм и элементов отделки нарядов восхищает.

Большинство платьев дополнены снимаемыми элементами: фатой, рукавами, юбками и болеро. Поэтому невесты могут органично превратить свой наряд из традиционно-формального в более изысканное для вечерних торжеств.

На создание каждого наряда портнихи тратят более 80 часов кропотливой ручной работы для воплощения элегантного, нарядного и совершенного образа. Каждое изделие в совершенстве подчеркивает неповторимость и грацию невесты, раскрывая ее женское обаяние.

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