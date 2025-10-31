Кружевное белье, джинсовая юбка и мини-платье из флиса: новая коллекция от киевского бренда

Реклама

Украинский бренд U-R-SO впервые представил кружевное белье — лаконичное и изысканное. Оно изготовлено из нежнейшего кружева с уважением к телу и чувствам женщины.

Дополнением к деликатным комплектам стала капсула одежды, в которую вошли ключевые для гардероба вещи — серый реглан, короткая юбка из денима, черные брюки с корсетным поясом и теплое и уютное мини-платье из флиса.

Чтобы презентовать новинки, команда бренда пригласила красавицу с безупречным вкусом Галу Штор, которая стилизовала вещи на свой манер. Результатом сотрудничества стали серия фото и видео, которые вдохновляют на смелые и изящные сочетания.