Еще десять лет назад колготки воспринимались исключительно как базовый элемент гардероба. Прозрачные или черные, они выполняли одну функцию — прикрывали ноги.

Сегодня же кружевные колготки стали стильным аксессуаром, который добавляет характера любому образу. Они могут быть нежными и романтичными или яркими и дерзкими, а их универсальность позволяет экспериментировать каждый день. Они способны освежить любой образ, одновременно добавить игривости и элегантности, об этом рассказало издание InStyle.

Как носить кружевные колготки

Монохромный образ. Монохромные образы всегда беспроигрышный вариант, например, белые кружевные колготки с платьем и пальто того же оттенка создают городской стильный образ. Добавьте дизайнерскую сумку и каблуки, чтобы образ выглядел завершенным.

Под высокие сапоги. Сочетание кружевных колготок и высоких сапог помогает сбалансировать текстуры и цвета. Черные колготки под черные сапоги создают основу, на которой могут «сиять» яркие детали образа.

Ремешки. Колготки на ремешке — тренд 80-х и 90-х годов, который вернулся на подиумы и в гардеробы модных девушек. Они подходят и для ежедневного стиля, и для вечерних модных образов, особенно с пиджаком-платьем и каблуками.

Яркие цвета. Чтобы оживить образ, выбирайте цветные колготки, ведь они добавят контраста или подчеркнут аксессуары. Например, красные колготки под черное платье это всегда «вау» эффект.

С лоферами. Колготки и лоферы — мягкая текстура с четкими линиями. Сочетание с мини-юбкой и кожаной курткой создает городской шик, который подходит как для дневных дел, так и для вечеринки.

Ренессанс. Яркий эффект «Бриджертонов» или «Бурного перевала», когда именно колготки — центральный элемент образа. Носите с костюмом двойкой, пышным платьем или баловым платьем. Добавьте бантики, перчатки и каблуки, чтобы завершить исторический образ.

Бохо . Для бохо-шика подходят легкие ткани. Например, красные кружевные колготки под платье Chloé создают романтическое ретро-настроение. Добавьте каблуки, яркую сумку и красную помаду для полного эффекта.

С вязаными вещами. Колготки идеально подходят для межсезонного образа. Сочетайте их с уютной вязаной одеждой, кружевной юбкой, каблуками и сумкой. Нет «преступления» в сочетании разных кружев, наоборот, это добавляет образу глубины.

Под мини и слои. Колготки можно одевать под мини-платья, юбки с рюшами или шорты с высокой талией. Они добавляют текстуры и делают образ завершенным.

Кружевные колготки — не просто элемент гардероба, а аксессуар для самовыражения. Они позволяют сочетать романтическую эстетику с городским шиком, создавать максималистские образы или добавлять яркие акценты к нейтральному аутфиту.

Если вы хотите почувствовать игривость в стиле и не боитесь экспериментов, выберите кружевные колготки, ведь они легко обновят любой образ и сделают его идеальным для соцсетей.