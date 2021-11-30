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Кружевные комплекты, боди и пояса со стразами: лукбук новогодней коллекции белья от украинского бренда

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Кружевные комплекты, боди и пояса со стразами: лукбук новогодней коллекции белья от украинского бренда

Новогодний кампейн Fox Lingerie

Бренд Fox Lingerie представил сексуальную линейку белья.

Украинский бренд белья Fox Lingerie презентовал кампейн новогодней коллекции, которая вдохновлена четырьмя стихиями природы — воздухом, землей, водой и огнем.

Новогодний кампейн Fox Lingerie / ©
Новогодний кампейн Fox Lingerie
Новогодний кампейн Fox Lingerie / ©
Новогодний кампейн Fox Lingerie
Новогодний кампейн Fox Lingerie / ©
Новогодний кампейн Fox Lingerie

Образы из линейки показывают, как четыре природные энергии могут проявляться в каждой женщине. Одни подавляются или не раскрываются, другие — ведущие, хотя ключ к полному принятию себя — это проявление всех сторон. Можно быть воздушной или приземленной в одной сфере жизни, а в другой — огненной и сексуальной или плавной как вода. 

Новогодний кампейн Fox Lingerie / ©
Новогодний кампейн Fox Lingerie
Новогодний кампейн Fox Lingerie / ©
Новогодний кампейн Fox Lingerie

Смена прически, другое нижнее белье — и настроение с активной, импульсивной и страстной стихии огня меняется на свободный и вездесущий воздух. Каждая сможет выбрать, какой ей быть в новом году.   

Новогодний кампейн Fox Lingerie / ©
Новогодний кампейн Fox Lingerie
Новогодний кампейн Fox Lingerie / ©
Новогодний кампейн Fox Lingerie
Новогодний кампейн Fox Lingerie / ©
Новогодний кампейн Fox Lingerie

В коллекцию вошли боди, корсеты, украшенные камнями, кружевные комплекты, чулки, минималистичные подтяжки и эффектные пояса со стразами.

Новогодний кампейн Fox Lingerie / ©
Новогодний кампейн Fox Lingerie
Новогодний кампейн Fox Lingerie / ©
Новогодний кампейн Fox Lingerie
Новогодний кампейн Fox Lingerie / ©
Новогодний кампейн Fox Lingerie

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