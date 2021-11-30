Кружевные комплекты, боди и пояса со стразами: лукбук новогодней коллекции белья от украинского бренда

Бренд Fox Lingerie представил сексуальную линейку белья.

Украинский бренд белья Fox Lingerie презентовал кампейн новогодней коллекции, которая вдохновлена четырьмя стихиями природы — воздухом, землей, водой и огнем.

Новогодний кампейн Fox Lingerie

Новогодний кампейн Fox Lingerie

Новогодний кампейн Fox Lingerie

Образы из линейки показывают, как четыре природные энергии могут проявляться в каждой женщине. Одни подавляются или не раскрываются, другие — ведущие, хотя ключ к полному принятию себя — это проявление всех сторон. Можно быть воздушной или приземленной в одной сфере жизни, а в другой — огненной и сексуальной или плавной как вода.

Новогодний кампейн Fox Lingerie

Новогодний кампейн Fox Lingerie

Смена прически, другое нижнее белье — и настроение с активной, импульсивной и страстной стихии огня меняется на свободный и вездесущий воздух. Каждая сможет выбрать, какой ей быть в новом году.

Новогодний кампейн Fox Lingerie

Новогодний кампейн Fox Lingerie

Новогодний кампейн Fox Lingerie

В коллекцию вошли боди, корсеты, украшенные камнями, кружевные комплекты, чулки, минималистичные подтяжки и эффектные пояса со стразами.

Новогодний кампейн Fox Lingerie

Новогодний кампейн Fox Lingerie

Новогодний кампейн Fox Lingerie

Читайте также: