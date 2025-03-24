Кружевные костюмы и дутые жилеты: украинский бренд презентовал новый дроп

В представленной коллекции сочетались деликатность и грубость, легкость и архитектурная структура.

Львовский бренд C.ICON открывает новую страницу своей истории. Полный рестайлинг – изменение форм и переосмысления ДНК бренда, где минимализм взаимодействует с драматичностью, а классика трансформируется в контексте сегодняшнего дня.

Новый дроп марки сочетает деликатность и грубость, легкость и архитектурную структуру. Легкие сатиновые юбки и кружевные сеты с рубашкой контрастируют с грубыми бомберами и дутыми жилетами.

В то же время сдержанный серый жакет, брюки и лаконичные футболки придают базовые акценты, которые остаются all time мастхевами любого гардероба. Это одежда, работающая в любом контексте – от ужина в изысканном ресторане до ночной атмосферы Рейтарской.

Палитра коллекции точная и сдержанная: розовый, серый, бежевый, черный, молочный, кэмел – чистые оттенки без лишних акцентов.

Новая линейка – это игра контрастов, баланс простоты и сложности, смысла и формы, возможность быть разной и всегда оставаться собой.

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