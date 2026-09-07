Кружевные платья и жакеты-халаты: бренд GURANDA представил коллекцию, вдохновленную образом нявки

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Украинский бренд GURANDA в рамках Ukrainian Fashion Week представил коллекцию весна-лето 2027 под названием Unseen. Ее главным источником вдохновения стала нявка — загадочная женская фигура из карпатской мифологии, которая в народных преданиях находится на грани человеческого и потустороннего миров.

Дизайнер Елена Гуранда стремилась передать не буквальный образ мифического существа, а связанные с ним ощущения — загадочность, изменчивость и неуловимость. По ее замыслу, каждая вещь обладает собственным характером, который невозможно разгадать с первого взгляда.

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Дуальность коллекции проявилась, прежде всего, в работе с силуэтами. Объемные платья в стиле бэби-долл скрывают естественные очертания тела, тогда как баски, напротив, акцентируют талию и формируют четкую архитектуру образа.

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Этот характерный элемент появился на кружевных платьях и свободных костюмах с широкими брюками и жакетами-халатами. В них структурированная линия баски контрастирует с мягкими и плавными формами.

Игру противоположностей продолжили с помощью материалов и декора. Нежное кружево сочетали с плотным денимом, сверкающие камни — с металлическими заклепками, а прозрачные ткани — с более фактурными и жесткими.

В цветовой палитре преобладают молочный и белый оттенки, дополненные ледяным голубым и серебристым. Такое сочетание усиливает эффект чего-то призрачного, холодного и неземного.

Особое место в коллекции заняли платья, украшенные бусинами, похожими на застывшие капли дождя. Они мерцают при движении, напоминают водную гладь и придают образам легкость.

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В коллекции знакомый украинской культуре мифологический персонаж получил современную интерпретацию без буквального воспроизведения народных костюмов и фольклорных мотивов.

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