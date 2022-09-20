Кружево и соблазнительные вырезы: украинский бренд представил новый кампейн нижнего белья

Бренд Fox Lingerie по случаю своего семилетия презентовал кампейн, состоящий из семи новых и знаковых для него моделей.

Fox Lingerie

Белье имеет соблазнительные вырезы, красивое кружево и неординарные акценты. Прозрачные зоны придают изделиям сексуальность.

Fox Lingerie

Fox Lingerie

Fox Lingerie

В дроп вошли модели базовых цветов: черного, белого и глубокого синего.

Fox Lingerie

Fox Lingerie

Fox Lingerie

Напомним, бренд появился в 2015 году после Революции Достоинства, исторического события для современной Украины. Основательница бренда Юлиана Гензель родилась и выросла в Луганске, но была вынуждена покинуть дом из-за оккупации, которая продолжается до сих пор. На протяжении всего пути было много сложностей, кризиса, локдауны, но это не помешало развиваться бренду.

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