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Кружево и соблазнительные вырезы: украинский бренд представил новый кампейн нижнего белья

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Кружево и соблазнительные вырезы: украинский бренд представил новый кампейн нижнего белья

Fox Lingerie

Украинский бренд по случаю своей годовщины выпустил дроп, состоящий из знаковых моделей.

Бренд Fox Lingerie по случаю своего семилетия презентовал кампейн, состоящий из семи новых и знаковых для него моделей.

Fox Lingerie / ©
Fox Lingerie

Белье имеет соблазнительные вырезы, красивое кружево и неординарные акценты. Прозрачные зоны придают изделиям сексуальность.

Fox Lingerie / ©
Fox Lingerie
Fox Lingerie / ©
Fox Lingerie
Fox Lingerie / ©
Fox Lingerie

В дроп вошли модели базовых цветов: черного, белого и глубокого синего.

Fox Lingerie / ©
Fox Lingerie
Fox Lingerie / ©
Fox Lingerie
Fox Lingerie / ©
Fox Lingerie

Напомним, бренд появился в 2015 году после Революции Достоинства, исторического события для современной Украины. Основательница бренда Юлиана Гензель родилась и выросла в Луганске, но была вынуждена покинуть дом из-за оккупации, которая продолжается до сих пор. На протяжении всего пути было много сложностей, кризиса, локдауны, но это не помешало развиваться бренду.

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