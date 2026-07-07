Кружево, которое придает роскошь даже самому простому образу: самый романтичный тренд лета

Фиби Дайневор / © Associated Press

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Лето — это время, когда хочется минимум усилий и максимум эффекта. В жаркие дни мы ищем вещи, которые позволяют чувствовать себя комфортно, но при этом выглядеть стильно. Именно поэтому в этом сезоне дизайнеры и модные инфлюенсеры делают ставку не на сложные силуэты, а на изящные детали. Издание InStyle назвало кружево одним из самых заметных трендов сезона: романтичным, женственным и удивительно универсальным. От платьев-комбинаций до брюк-капри — оно легко вписывается в повседневный гардероб и придает образам особый шарм.

Кружевная отделка стала той небольшой модной хитростью, которая мгновенно превращает базовые вещи в элегантные образы. Раньше она ассоциировалась преимущественно с нижним бельем, но сегодня уверенно выходит за пределы будуара.

От подиумов до стритстайла

В этом сезоне кружевная отделка стала одной из главных тем показов Chloé, FendiиOff-White. Дизайнеры представили как мини-платья, так и длинные модели с кружевом и доказали, что этот элемент может быть уместен практически везде.

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Этот тренд поддержали и такие знаменитости, как Кейт Мосс и Оливия Родриго. Они также выбирают платья с кружевом в сочетании с лаконичными туфлями на каблуках, создавая таким образом современные и сдержанно элегантные образы.

Главный вывод очевиден, кружево перестало быть элементом исключительно вечернего или домашнего гардероба. Теперь оно легко вписывается в городской стиль, повседневную одежду и даже офисные образы.

Майка с кружевом

Одной из самых универсальных покупок этого лета может стать топ или майка с кружевной отделкой. Их можно носить отдельно в жаркие дни или сочетать с жакетом или легкой рубашкой. Такой топ одинаково хорошо смотрится с джинсами, классическими брюками, сандалиями или балетками.

Особенно актуальными этим летом стали асимметричные модели, ведь они придают образу современность и модную небрежность.

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Платье-комбинация с кружевом

Платье в стиле нижнего белья уже давно стало летней классикой. Его главное преимущество — универсальность. Днём оно прекрасно сочетается с обычными вьетнамками или сандалиями, а вечером достаточно сменить обувь на изящные туфли на каблуке и добавить стильный клатч.

Именно кружевная отделка делает такое платье ещё более изящным и не перегружает образ.

Шёлковые шорты с кружевом

Кружевные шорты стали популярными благодаря образам Хейли Бибер, а окончательно закрепила их статус Эмма Робертс, когда появилась в шелковых мини-шортах на фестивале Revolve. Обе знаменитости сочетали романтическое кружево со спортивными ветровками, что создавало интересный контраст между нежностью и спортивной эстетикой.

Такие шорты легко взять с собой в отпуск, ведь они одинаково гармонично смотрятся как с купальником, так и с объемной рубашкой или простой футболкой.

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Юбка с кружевом

Миди или макси, прямая или асимметричная — любая юбка с кружевным краем выглядит дороже и интереснее. Чтобы образ не был слишком романтичным или в стиле пасторальной эстетики, стилисты советуют сочетать её с лёгкими куртками, необычными туфлями и культовыми аксессуарами.

Именно такой баланс делает образ похожим не на пикник за городом, а на стритстайл с Недели моды.

Туника в стиле бохо

Модники уже давно доказали, что многослойность актуальна даже летом. Один из самых актуальных приёмов — носить длинную тунику или лёгкое платье поверх брюк. Дополнить такой образ можно ожерельем с кисточками, тонким платком на шее, кожаной сумкой и солнцезащитными очками.

В результате получается непринуждённый образ в стиле бохо с современным настроением.

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Капри с кружевом

Да, капри до сих пор вызывают споры среди модников. Но именно этим летом они неожиданно вернулись в список самых актуальных вещей. Особенно эффектно смотрятся модели с кружевной отделкой.

Для современного городского образа их можно сочетать с футболкой с принтом, туфлями с заостренным носком, сумкой через плечо и очками. Именно такие неожиданные сочетания сегодня выглядят наиболее актуально.

Кружево — один из тех трендов, которые не требуют кардинального обновления гардероба. Достаточно одной удачной вещи, чтобы даже самый простой летний наряд заиграл по-новому.

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