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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
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Кружево, винные оттенки и женственные силуэты: осенне-зимняя коллекция от украинского бренда

В новой линейке сочетаются облегающие платья, свободный трикотаж и верхняя одежда с выразительными фактурами.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Кружево, винные оттенки и женственные силуэты: осенне-зимняя коллекция от украинского бренда

Осенью хочется укутаться в мягкий трикотаж, но при этом оставить в гардеробе место для ярких и женственных образов. Именно на этом сочетании украинский бренд GEPUR построил новую осенне-зимнюю коллекцию Soft Embrace.

Её основой стали платья с моделирующими швами, подчеркивающими силуэт. Приталенные модели дополнили свободные трикотажные костюмы, обеспечивающие свободу движений. В коллекции есть наряды для насыщенных рабочих дней, неспешных вечеров и особых событий.

Особое внимание уделили крою и фактурам. Платья выполнены из костюмной ткани, трикотажа и экокожи, а боди — из сетки и трикотажа. В коллекцию также вошли брюки-клёш, юбки и жакеты. Среди верхней одежды — дублёнки из экокожи и короткое пальто. Ещё одна яркая модель — юбка из искусственного меха.

Главным декоративным акцентом стало кружево. Оно украшает платья, жакеты и другие вещи, придавая утончённость даже сдержанным силуэтам. По информации бренда, до 30 % декоративных деталей создаются вручную.

Дизайнер объясняет, что стремился создать одежду, отвечающую различным потребностям женщины: помогающую чувствовать себя уверенно на работе, подобрать особый образ для мероприятия или насладиться комфортом. Именно поэтому выразительные силуэты сочетаются с приятными на ощупь фактурами, а кружево используется в качестве нежного акцента.

Доминирующим цветом линейки стал насыщенный винный. Его дополнили черным, шоколадным, кемел, серым, молочным и бежевым оттенками — сдержанной палитрой, которая позволяет легко сочетать вещи между собой.

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