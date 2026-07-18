Кюлоты снова в моде: почему все вдруг влюбились в эту удобную одежду

Кюлоты снова в моде / © Credits

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Еще совсем недавно мир моды диктовал совершенно другие правила: чем короче шорты, тем актуальнее образ. Микрошорты буквально заполонили подиумы, стритстайл и соцсети. Но мода, как всегда, любит контрасты. Издание The New York Times рассказало, почему кюлоты переживают громкое возвращение и почему у этого тренда есть все шансы остаться с нами надолго.

Кюлоты — широкие укороченные брюки, которые легко спутать с юбкой. И хотя эта модель появилась ещё в XIX веке, настоящую популярность она обрела в конце 1960-х и в 1970-х годах. Среди её поклонниц были Дайана Росс, Твигги, а также дизайнер Марк Боан, который создавал кюлоты даже из меха для Christian Dior. Сейчас этот силуэт переживает ренессанс. В современных коллекциях свои версии представили Gap, Bottega Veneta, Veronica Beard и многие другие бренды.

меховые кюлоты для Christian Dior / © Getty Images

Кюлоты — главный тренд сезона

Мода всё больше ориентируется не только на красоту, но и на реальную жизнь. Именно поэтому кюлоты идеально вписываются в современный ритм. Они одинаково уместны для офиса, прогулок, путешествий или вечерних выходов. В них комфортно в жару, они легко сочетаются как с кедами, так и с туфлями на каблуке, а ещё прекрасно подходят для межсезонья.

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Кеке Палмер / © Associated Press

Возвращение тренда можно объяснить сразу несколькими причинами:

после пандемии люди стали ещё больше ценить комфорт в повседневной одежде

из-за более жаркого лета возникла потребность в легких и свободных силуэтах

покупатели всё более внимательно относятся к расходам и выбирают вещи, которые можно носить несколько сезонов.

Именно поэтому всё большую популярность приобретает понятие «стоимость одного выхода» — люди оценивают не только цену покупки, но и то, сколько раз смогут её надеть. Кюлоты в этом смысле — почти идеальная инвестиция.

Новый силуэт

Эшли Мадекве / © Associated Press

Последние несколько лет в моде были широкие брюки. После того как узкие джинсы окончательно уступили место силуэтам оверсайз, дизайнеры начали искать новые способы освежить привычный фасон.

Вместо того чтобы делать брюки ещё шире, они начали экспериментировать с длиной. Так возникла новая волна популярности кюлотов — моделей, которые заканчиваются примерно на середине икры и создают элегантный, но непринуждённый образ.

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Сегодня они прекрасно сочетаются с облегающими топами, футболками, рубашками, жакетами и легкими свитерами и создают сбалансированный силуэт.

История, начавшаяся более века назад

брюки-кюлоты, 1922 год / © Getty Images

Первые кюлоты появились как практичная одежда для активных женщин. Благодаря широкому крою они позволяли комфортно ездить верхом и кататься на велосипеде, при этом внешне напоминали юбку. Это было важно в те времена, когда женщинам почти не разрешалось носить брюки на публике.

Фактически кюлоты стали одним из символов постепенного расширения женской свободы. А уже в 1960–70-х годах, когда общество переживало сексуальную революцию, они окончательно закрепились в качестве модной альтернативы классическим брюкам. Тогда их носили с пиджаками, оксфордскими рубашками, свитерами с мягкими воротниками и высокими сапогами.

Кому идут кюлоты

Рэйчел Келлер / © Associated Press

Современные кюлоты уже давно перестали быть одеждой исключительно для женщин. Благодаря популярности гендерно-нейтральной моды и любви к свободным силуэтам их всё чаще выбирают и мужчины.

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Их ценят за легкость, свободу движений, универсальность и возможность экспериментировать со стилем без радикальных изменений в гардеробе. Впрочем, историки моды напоминают, что не все длинные шорты можно назвать кюлотами. Настоящая модель отличается характерным широким кроем и большим количеством ткани, создающим эффект юбки. Просто удлиненные бермуды — это ещё не кюлоты, хотя бренды нередко используют это популярное название в качестве маркетингового инструмента.

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Кюлоты вернулись не только потому, что мода вновь обратилась к эстетике 70-х. Они идеально соответствуют стремлению современного человека выглядеть стильно, чувствовать себя комфортно и покупать вещи, которые останутся актуальными не один сезон.

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