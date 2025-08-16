- Дата публикации
Лабубу — подвинься: тренд украшать сумки игрушками продолжается и в ход пошли более известные герои
Без какие либо сомнений — украшение сумок брелоками этой осенью по-прежнему будет актуальным.
После массового помешательства модников на милых игрушках Лабубу, которыми украшают свои дизайнерские сумки, тренд на брелоки окончательно укрепился.
Однако теперь, помимо нашумевшей игрушки, которая стала не только «вирусной», но и невероятно дорогой и труднодоступной, многие поклонники тренда делают его более персонализированным.
Вместо Лабубу на сумках появляются другие более известные игрушечные герои, например, Микки Маус, Пикачу и плюшевые мишки.
Тренд на попкультурных героев на сумках пришел из Копенгагена, поскольку именно там гости Недели моды и стритстайлеры начали активно появляться с такими аксессуарами. В прошлом году именно в столице Дании завирусился тренд Jane Birkin-ifying your bag (Джейн Биркин-фикация вашей сумки) — кто-то увешивал сумки брелками в виде плюшевых игрушек, кто-то цепочками, бусинами и разными забавными мелочами.