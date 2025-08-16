Тренд украшать сумки игрушками / © Getty Images

После массового помешательства модников на милых игрушках Лабубу, которыми украшают свои дизайнерские сумки, тренд на брелоки окончательно укрепился.

Лабубу на сумке / © Getty Images

Однако теперь, помимо нашумевшей игрушки, которая стала не только «вирусной», но и невероятно дорогой и труднодоступной, многие поклонники тренда делают его более персонализированным.

Вместо Лабубу на сумках появляются другие более известные игрушечные герои, например, Микки Маус, Пикачу и плюшевые мишки.

Девушка украсила сумку Dior Пикачу / © Getty Images

Девушка украсила сумку Prada Микки Маусом / © Getty Images

Девушка украсила сумку плюшевым медвежонком / © Getty Images

Тренд на попкультурных героев на сумках пришел из Копенгагена, поскольку именно там гости Недели моды и стритстайлеры начали активно появляться с такими аксессуарами. В прошлом году именно в столице Дании завирусился тренд Jane Birkin-ifying your bag (Джейн Биркин-фикация вашей сумки) — кто-то увешивал сумки брелками в виде плюшевых игрушек, кто-то цепочками, бусинами и разными забавными мелочами.