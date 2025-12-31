- Дата публикации
-
- Категория
- Школа стиля
- Количество просмотров
- 78
- Время на прочтение
- 2 мин
Лабубу, пушистые шубы и джинсы Кейндрика Ламара: топ-5 модных вещей, от которых мир сходил с ума в 2025 году
Модные тренды 2025 года были оригинальными и совершенно непредсказуемыми. Поскольку год подходит к концу, предлагаем оглянуться назад и вспомнить вещи, которые покупали звезды и обычные модники.
Джинсы-клеш
После того как Кендрик Ламар стал первым сольным рэпером на Superbowl и вышел на публику в джинсах Celine — в мире родился новый тренд. Модники и модницы по всему миру активно стилизовали эту забытую модель с различными луками. Найти подобные джинсы можно уже у каждого бренда и они больше не ассоциируются с нулевыми — эта модель действительно пережила ренессанс.
Лабубу
Брелоки на сумки приобрели такую популярность в 2025 году, что породили новое безумие — игрушки лабубу, которые продавал Pop Mart. Массовое безумие приобрело такой масштаб, что игрушки очень выросли в цене, но купить их было практически невозможно. С лабубу на публике активно появлялись звезды и инфлюенсеры.
Шлепанцы
Различные варианты летней обуви без задников стали очень популярными в 2025 году, но особой любовью были отмечены вьетнамки. Моментом, который ознаменовал новый статс этой обуви стало появление актера Джонатана Бейли в вьетнамках на премьере в Лондоне.
Ярко-красный цвет
Красный цвет действительно заявил о себе в этом году — огненный, уверенный и такой, который невозможно игнорировать. Этот оттенок активно выбирали звезды для своих светских выходов, а также в стритстайл луках. Те же кто не решался на монохромные красные луки не пренебрегал акцентными деталями этого цвета.
Шубы из эко-меха
Пушистые меховые шубы из искусственного меха — главный тренд зимы, который носили обычные женщины и голливудские знаменитости. Плюшевые и более пушистые шубы можно встретить у многих демократичных брендов, а также у люксовых, что делало эту трендовую вещь доступной для любого кошелька.