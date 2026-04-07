Лаконичные костюмы и женственные платья с 3D-цветами: ANDRE TAN презентовал новую коллекцию
Основным цветом коллекции стал белый.
Украинский бренд ANDRE TAN представил новую коллекцию Fleur de Lys, вдохновленную символом белой лилии — цветка чистоты, силы и возрождения.
Белая лилия в этой истории — не просто декоративный элемент, а метафора. Она символизирует внутреннее равновесие, изящество и уверенность без демонстративности.
Эта коллекция о тихой силе женщины, ясности и легкости в собственном стиле. О женщине, которая не требует лишних акцентов, чтобы быть заметной, о крое и современной элегантности — эстетике, которая является узнаваемой для бренда.
Основным цветом капсулы стал белый — многослойный, глубокий, живой, который подчеркивает архитектуру силуэтов и чистоту линий.
В коллекции представлены структурированные жакеты, женственные платья, лаконичные костюмы, легкие ткани с деликатной текстурой.
Цветочный мотив появляется в деталях: аппликации, объемные элементы — как тонкий акцент, подчеркивающий концепцию. Это про чистый лист, новое дыхание, легкость после сложного периода. Белый — это пространство для себя и своего самовыражения.
«Эта коллекция о тишине, в которой рождается сила. Я сознательно выбрал белый как основу, чтобы показать архитектуру силуэтов и чистоту женской энергии. Сегодня женщина ищет не тренд, а состояние. Fleur de Lys — это ответ на запрос о легкости, свете и уверенности в себе», — прокомментировал новую коллекцию Андре Тан.
Платья, костюмы, жакеты — все построено на балансе: мягкость ткани и уверенность силуэта. Лилия появляется в деталях — тонко и деликатно.