Леггинсы возвращаются в моду и меняют правила игры

Леггинсы возвращаются в моду / © Associated Press

Леггинсы — один из самых стойких элементов современного гардероба. Они пережили фитнес-бум 2010-х, пандемию, эру спорта и волну критики в медиа. Но ни одно из этих изменений не смогло их полностью вытеснить из моды.

Несмотря на прогнозы о «конце эпохи», индустрия адаптируется, меняются силуэты, контекст ношения и сама идея того, когда леггинсы уместны. И если раньше они были «универсальными брюками», то сегодня становятся частью сложной модной системы с четкими правилами стилизации, об этом рассказало издание The Washington Post.

Миф о «смерти» леггинсов

В медиапространстве последних лет не раз появлялись заявления, что леггинсы потеряли актуальность. Их называли устаревшими, «слишком привычными» и уступающими новым трендам, в частности широким силуэтам и свободным формам спортивной одежды.

Но параллельно с этими прогнозами происходит другое? леггинсы остаются базой в спортзалах, студиях йоги и пилатеса, а также в ежедневных спортивных образах.

Фактически, речь идет не об исчезновении, а о перераспределении ролей.

Новый гардероб

Одна из главных причин трансформации — эволюция брендов и самого понятия спортивного стиля. Компании, которые долгое время ассоциировались с леггинсами, начали расширять ассортимент, у них появляются кардиганы, блейзеры, платья, вместо обтягивающих моделей — свободные силуэты, а спортивная одежда постепенно выходит за пределы фитнес-контекста.

Параллельно другие бренды экспериментируют с новыми формами, от объемных карго силуэтов до структурированных тканей, которые выглядят менее спортивными и «городскими». Это не отказ от леггинсов, а расширение модной экосистемы.

Актуальность леггинсов

Несмотря на все изменения, есть пространство, где леггинсы остаются безальтернативными — это спорт. В фитнес-студиях, залах для пилатеса и на тренировках, они остаются базовой формой одежды. Особенно популярны варианты:

укороченные модели

однотонные черные

комплекты леггинсы и топ

Причина проста — функциональность. Они удобны, не стесняют движений и поддерживают тело во время нагрузки.

Исчезновение из повседневной жизни

Если в спорте их позиции стабильны, то в городском стиле ситуация иная. Сегодня все чаще их заменяют широкие джинсы, брюки свободного кроя, карго-силуэты и более структурированные ткани.

Мода движется в сторону «расслабленной формы», где одежда не обжимает тело, а создает силуэт вокруг него. Поэтому леггинсы постепенно перестают быть «вездесущими» и становятся контекстными.

Главное правило новой эпохи

Современный модный консенсус можно сформулировать просто: проблема не в леггинсах, а в том, как их носят. Сегодня они работают иначе, например, в спорте — так, как и раньше, в городе — только в продуманных образах, а в вечерних или офисных образах — с четкой стилизацией.

Именно поэтому появился новый подход, леггинсы больше не «основа гардероба», а элемент стиля, который нуждается в контексте.

Как их носить сегодня

Современные интерпретации показывают три основных направления:

Спортивный минимализм. Леггинсы и топ или спортивный комплект подходят для зала, утренних тренировок и активного ритма. Урбанистический стиль. Сочетание с блейзерами, длинными пальто, ботинками или высокими сапогами. Ретро образы. Возрождение леггинсов клеш или со штрипками, которые отсылают к 80-м и 90-м.

Архивные силуэты

Особенно интересной тенденцией стало возрождение моделей из прошлого.

Расклешенные книзу леггинсы снова появляются как повседневная одежда, а версии со штрипками, фиксацией под стопой, постепенно возвращаются в модные коллекции. Их идея проста, визуально удлинить ногу и добавить образу новой геометрии.

Это не просто ностальгия, а попытка найти баланс между комфортом и силуэтностью.

История леггинсов — это не история исчезновения тренда, а история его эволюции. Они больше не претендуют на универсальность и не пытаются заменить все остальные брюки. Вместо этого они заняли свою нишу: спорт, комфорт и продуманный ежедневный стиль. Сегодня модная формула проста: леггинсы не «вышли из моды», они перестали быть единственным вариантом.

