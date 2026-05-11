Леггинсы возвращаются в моду и меняют правила игры
Еще вчера леггинсам пророчили «конец эпохи», называли антитрендом и даже приписывали визуальное «старение» образа. Но реальность оказалась сложнее, они не исчезли, а просто перестали быть одеждой «на все случаи жизни». Сегодня их носят иначе чем 15 лет назад, комбинируют и переосмысливают.
Леггинсы — один из самых стойких элементов современного гардероба. Они пережили фитнес-бум 2010-х, пандемию, эру спорта и волну критики в медиа. Но ни одно из этих изменений не смогло их полностью вытеснить из моды.
Несмотря на прогнозы о «конце эпохи», индустрия адаптируется, меняются силуэты, контекст ношения и сама идея того, когда леггинсы уместны. И если раньше они были «универсальными брюками», то сегодня становятся частью сложной модной системы с четкими правилами стилизации, об этом рассказало издание The Washington Post.
Миф о «смерти» леггинсов
В медиапространстве последних лет не раз появлялись заявления, что леггинсы потеряли актуальность. Их называли устаревшими, «слишком привычными» и уступающими новым трендам, в частности широким силуэтам и свободным формам спортивной одежды.
Но параллельно с этими прогнозами происходит другое? леггинсы остаются базой в спортзалах, студиях йоги и пилатеса, а также в ежедневных спортивных образах.
Фактически, речь идет не об исчезновении, а о перераспределении ролей.
Новый гардероб
Одна из главных причин трансформации — эволюция брендов и самого понятия спортивного стиля. Компании, которые долгое время ассоциировались с леггинсами, начали расширять ассортимент, у них появляются кардиганы, блейзеры, платья, вместо обтягивающих моделей — свободные силуэты, а спортивная одежда постепенно выходит за пределы фитнес-контекста.
Параллельно другие бренды экспериментируют с новыми формами, от объемных карго силуэтов до структурированных тканей, которые выглядят менее спортивными и «городскими». Это не отказ от леггинсов, а расширение модной экосистемы.
Актуальность леггинсов
Несмотря на все изменения, есть пространство, где леггинсы остаются безальтернативными — это спорт. В фитнес-студиях, залах для пилатеса и на тренировках, они остаются базовой формой одежды. Особенно популярны варианты:
укороченные модели
однотонные черные
комплекты леггинсы и топ
Причина проста — функциональность. Они удобны, не стесняют движений и поддерживают тело во время нагрузки.
Исчезновение из повседневной жизни
Если в спорте их позиции стабильны, то в городском стиле ситуация иная. Сегодня все чаще их заменяют широкие джинсы, брюки свободного кроя, карго-силуэты и более структурированные ткани.
Мода движется в сторону «расслабленной формы», где одежда не обжимает тело, а создает силуэт вокруг него. Поэтому леггинсы постепенно перестают быть «вездесущими» и становятся контекстными.
Главное правило новой эпохи
Современный модный консенсус можно сформулировать просто: проблема не в леггинсах, а в том, как их носят. Сегодня они работают иначе, например, в спорте — так, как и раньше, в городе — только в продуманных образах, а в вечерних или офисных образах — с четкой стилизацией.
Именно поэтому появился новый подход, леггинсы больше не «основа гардероба», а элемент стиля, который нуждается в контексте.
Как их носить сегодня
Современные интерпретации показывают три основных направления:
Спортивный минимализм. Леггинсы и топ или спортивный комплект подходят для зала, утренних тренировок и активного ритма.
Урбанистический стиль. Сочетание с блейзерами, длинными пальто, ботинками или высокими сапогами.
Ретро образы. Возрождение леггинсов клеш или со штрипками, которые отсылают к 80-м и 90-м.
Архивные силуэты
Особенно интересной тенденцией стало возрождение моделей из прошлого.
Расклешенные книзу леггинсы снова появляются как повседневная одежда, а версии со штрипками, фиксацией под стопой, постепенно возвращаются в модные коллекции. Их идея проста, визуально удлинить ногу и добавить образу новой геометрии.
Это не просто ностальгия, а попытка найти баланс между комфортом и силуэтностью.
История леггинсов — это не история исчезновения тренда, а история его эволюции. Они больше не претендуют на универсальность и не пытаются заменить все остальные брюки. Вместо этого они заняли свою нишу: спорт, комфорт и продуманный ежедневный стиль. Сегодня модная формула проста: леггинсы не «вышли из моды», они перестали быть единственным вариантом.