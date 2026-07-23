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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
Количество просмотров
12
Время на прочтение
1 мин

Легкие мини-платья, комбинезоны и накидки-кимоно: летний дроп от украинского бренда

Коллекция создана для неспешного лета — с непринужденными силуэтами, натуральными фактурами и спокойной цветовой гаммой.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Легкие мини-платья, комбинезоны и накидки-кимоно: летний дроп от украинского бренда

Украинский бренд Ace выпустил коллекцию Into the Calm, вдохновленную неторопливым летом, в котором ценность дня не измеряется количеством выполненных планов. Главной темой коллекции стала возможность замедлить темп и насладиться моментом, не чувствуя, что время проходит зря.

В линейку вошли легкие летние комплекты, шорты, свободные рубашки, топы, брюки, мини-платья, комбинезоны и накидки-кимоно. Вещи можно комбинировать между собой, создавая многослойные образы для разных случаев — от прогулки по городу до отдыха у моря.

Особое внимание уделили натуральным материалам и фактурам. Текстурированные поверхности, нежное кружево, завязки и мягкие объемы формируют свободные силуэты, которые легко адаптируются к настроению и ритму дня.

Цветовая палитра коллекции также подчеркивает ее сдержанную эстетику. В нее вошли молочный, песочный, оливковый, насыщенный графитовый и приглушенный коричневый оттенки. Натуральные цвета гармонично сочетаются друг с другом и подчеркивают лаконичность вещей.

Коллекция стала напоминанием о том, что лучшие летние моменты не всегда требуют насыщенных планов — иногда достаточно просто позволить им длиться чуть дольше.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
12
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