Легкие сарафаны и костюмы оверсайз: украинский бренд представил кампейн летней коллекции

Украинский бренд родом из Закарпатья – diadia представил кампейн летней коллекции, которая характеризуется тремя понятиями: удобство, человечность и искренность.

Летняя коллекция – это проводник в мир гармонии и спокойствия, легкости и комфорта. Она состоит из просторных сарафанов, жилеток, брюк свободного кроя, костюмов оверсайз с рубашками и шортами.

Элементы линейки легко комбинируются между собой: рубашку можно надеть сверху платья или жилетки, шорты в костюме заменить брюками.

Цвет вещей максимально приближен к натуральным оттенкам, а завершает идею близости с природой лен, из которого создана коллекция.

Основатели бренда Диана Сидунчак и Влад Волос признались, что, выбирая ткань и цвет коллекции, они вдохновлялись природой Закарпатья, его спокойствием и гармонией. Это именно то, что сейчас не хватает украинцам.

Все вещи бренд создает на собственном производстве в Закарпатье.

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