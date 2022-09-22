Легкие ткани, сочные цвета и короткие топы: в Нью-Йорке представили коллекцию Michael Kors весна-лето 2023

Показ проходил в Вест-Виллидж, а подиум был украшен тропическими мотивами. Отдых, гламур и роскошь также читались в представленных вещах, ведь они сочетали в себе вечернюю элегантность, строгость, прямые линии, легкие ткани и элементы курортной жизни.

Силуэты моделей были легкими и удобными. Дизайнер представил много вариантов жакетов, вечерних платьев, нарядов для круизного отдыха, купальников и топов-бандо. Не обошлось, конечно же, и без фирменных вещей, расшитых пайетками, которые уже стали визитной картой бренда.

Показ Michael Kors весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ Michael Kors весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

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