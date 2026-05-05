Школа стиля
129
Легкие ветровки и полупрозрачные юбки: украинский бренд презентовал новую коллекцию

В коллекцию вошли вещи, которые легко подстраиваются под ритм жизни и настроение женщины.

Алина Онопа
Киевский бренд одежды Khomusko презентовал новый дроп, который получил название Freedom to Live. Он посвящен женщине, которая никогда не бывает статичной. Она меняет роли, города и настроения, а ее гардероб — это живая реакция на этот ритм.

Коллекция транслирует идею адаптивности как эстетической категории — способности меняться вместе с обстоятельствами, сохраняя целостность образа.

Центральное место в дропе занимает игра фактур и наслоений. Легкие ветровки, защищающие от переменчивости погоды, сочетаются с полупрозрачными юбками, создавая эффект визуальной невесомости.

Полупрозрачная юбка становится главным медиумом стилизации: она мягко интегрируется в сдержанные дневные сеты, а в дуэте с мини и структурной верхней одеждой формирует более сложный и динамичный силуэт.

Базовые футболки и майки в основе коллекции как чистое полотно, объединяющее эти элементы в целостную систему, открытую к любым интерпретациям.

Отдельным акцентом дропа является декоративный ремень для чулок — деталь, в которой утилитарность граничит с провокацией. В городском контексте он работает как архитектурный пояс или баска, добавляя образу структуры.

Однако дома, за закрытыми дверями, его роль меняется — он становится частью частного сценария. Это деликатный инструмент самовыражения и соблазна, подчеркивающий линии тела и напоминающий: настоящая сексуальность не нуждается в зрителях, она принадлежит только вам.

Новый дроп синхронизируется с женщиной в ее ежедневном движении, напоминая, что настоящий стиль начинается там, где появляется свобода быть собой.

