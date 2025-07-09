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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
Количество просмотров
228
Время на прочтение
1 мин

Легкость, блеск и много шика: бренд Chanel презентовал коллекцию от кутюр осень-зима 2025-2026

В рамках Недели моды в Париже знаменитый бренд Chanel презентовал публике коллекцию на сезон осень-зима 2025-2026. Шоу прошло в Гран-Пале, а работала над коллекцией креативная студия бренда.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Показ Chanel осень-зима 2025-2026

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Коллекция стала последней из семи, созданных креативной студией бренда. Третий официальный преемник Коко Шанель, модельер Матье Блази, представит свою дебютную коллекцию для Модного дома Chanel в конце сентября во время следующего сезона показов готовой одежды в Париже.

Эту же коллекция была создана в узкой палитре бежевого, молочного, белого, черного, также во многих дизайнах присутствовали золото и серебро.

Вместо туфель дизайнеры бренда решили показать на подиуме сапоги светлых и черных оттенков, а также во многих вечерних нарядах присутствовали детали в стиле ар-деко, атлас, а также декор пайетками, бисером и кристаллами. Во время работы дизайнеры вдохновлялись любовью Коко Шанель к природе.

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
228
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