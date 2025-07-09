Легкость, блеск и много шика: бренд Chanel презентовал коллекцию от кутюр осень-зима 2025-2026

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

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Коллекция стала последней из семи, созданных креативной студией бренда. Третий официальный преемник Коко Шанель, модельер Матье Блази, представит свою дебютную коллекцию для Модного дома Chanel в конце сентября во время следующего сезона показов готовой одежды в Париже.

Эту же коллекция была создана в узкой палитре бежевого, молочного, белого, черного, также во многих дизайнах присутствовали золото и серебро.

Вместо туфель дизайнеры бренда решили показать на подиуме сапоги светлых и черных оттенков, а также во многих вечерних нарядах присутствовали детали в стиле ар-деко, атлас, а также декор пайетками, бисером и кристаллами. Во время работы дизайнеры вдохновлялись любовью Коко Шанель к природе.

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Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press

Показ Chanel осень-зима 2025-2026 / © Associated Press