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- Школа стиля
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Легкость, блеск и много шика: бренд Chanel презентовал коллекцию от кутюр осень-зима 2025-2026
В рамках Недели моды в Париже знаменитый бренд Chanel презентовал публике коллекцию на сезон осень-зима 2025-2026. Шоу прошло в Гран-Пале, а работала над коллекцией креативная студия бренда.
Коллекция стала последней из семи, созданных креативной студией бренда. Третий официальный преемник Коко Шанель, модельер Матье Блази, представит свою дебютную коллекцию для Модного дома Chanel в конце сентября во время следующего сезона показов готовой одежды в Париже.
Эту же коллекция была создана в узкой палитре бежевого, молочного, белого, черного, также во многих дизайнах присутствовали золото и серебро.
Вместо туфель дизайнеры бренда решили показать на подиуме сапоги светлых и черных оттенков, а также во многих вечерних нарядах присутствовали детали в стиле ар-деко, атлас, а также декор пайетками, бисером и кристаллами. Во время работы дизайнеры вдохновлялись любовью Коко Шанель к природе.