Летние аксессуары 2026: Андре Тан рассказал, какие украшения и очки стали главными микротрендами сезона

Андре Тан

Реклама

Кольца на пальцах ног

Микротренд, в котором больше внимания уделяется эстетике, чем практичности. Выглядит максимально «инстаграмно», особенно в открытой обуви. Часто сочетается с минималистичным педикюром.

Морские мотивы

Украшения с ракушками, подвески, серьги — один из главных летних акцентов. Выглядят они максимально естественно, словно ты только что вернулась с побережья. Идеально подходят к легким платьям, льняным костюмам и загорелой коже.

Большие очки

Максимальный размер, простые формы, легкий винтажный эффект. Это не просто защита от солнца, а ключевой акцент образа. Хорошо смотрятся как в минимализме, так и в более «хаотичных» летних стилях.

Реклама

Браслеты на ногу

Тонкие или массивные браслеты на лодыжку снова становятся заметным летним акцентом. Это тот элемент, который сразу «дополняет» образ, особенно в сочетании с сандалиями, босоножками или минималистичными кедами.

Жемчуг

Носите их как повседневный аксессуар. Жемчужные колье, браслеты, кольца — теперь речь идет не о строгости, а о мягкой, чистой эстетике лета. Хорошо смотрится в качестве контраста к кежуал-образам.

Новости партнеров