Летние куртки, которые идеально дополнят ваш образ: модные варианты для прохладных вечеров

Джингл Ван / © Associated Press

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Мода лета 2026 года предлагает отказаться от компромиссов между комфортом и стилем. Если раньше верхняя одежда воспринималась лишь как практическая необходимость, сегодня она стала полноценной частью образа. На подиумах, в стритстайле и гардеробах звезд все чаще появляются легкие куртки, которые служат модным акцентом.

От спортивных ветровок до элегантных тренчей: издание InStyle рассказало о главных моделях сезона, которые стоит взять с собой в отпуск или носить в городе.

Ветровка

Спортивная эстетика по-прежнему доминирует в моде. Этим летом ветровки носят не только с кроссовками или спортивными брюками, но и сочетают с романтичными юбками, шелковыми платьями и женственными аксессуарами.

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Именно такой контраст стал одним из самых заметных трендов после показов сезона весна-лето 2026, где спортивный верх сочетался с изящными силуэтами.

Льняной жакет

Если и существует идеальная вещь для лета, то это льняной жакет. Натуральная ткань позволяет коже дышать даже в жару, а свободный крой придает образу непринужденность.

Сочетайте его с джинсами, белой майкой, льняными шортами или атласной юбкой. Эффект дорогого летнего гардероба гарантирован.

Жакет с китайскими застежками

Одним из самых интересных трендов сезона стали модели с характерными застежками-«лягушками», вдохновленные традиционной китайской одеждой. Такие жакеты отличаются легкой конструкцией и необычными деталями, которые мгновенно делают образ актуальным.

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Это отличный выбор для тех, кто хочет придать своему гардеробу культурную глубину и модную индивидуальность.

Тренч

Есть вещи, которые не выходят из моды, и тренч как раз относится к их числу. Короткий или длинный, бежевый или цветной, он остается универсальным решением для межсезонья и прохладных летних вечеров.

К тому же тренч легко сочетается практически с любым нарядом, от джинсового монохрома до вечернего платья.

Яркий свитер

Иногда роль куртки может выполнить легкий трикотажный свитер. Его можно накинуть на плечи, завязать на талии или носить поверх платья.

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Этим летом особенно актуальны цветные модели — от лимонного до небесно-голубого. Они освежают даже самую простую базу.

Легкая кожаная куртка

Если речь идет о тонких и мягких моделях. Современные кожаные куртки значительно легче своих зимних аналогов и прекрасно сочетаются с летними тканями.

Особенно эффектно они смотрятся в сочетании с платьями в горошек, с кружевом или полупрозрачными тканями.

Пончо

Мода начала 2000-х годов продолжает вдохновлять дизайнеров, а вместе с ней возвращается и пончо. Этот элемент гардероба одинаково уместен как на морском побережье, так и в горах или во время прогулок по городу.

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Легкие модели из натуральных тканей станут стильной альтернативой обычным кардиганам.

Спортивная кофта на молнии

Обычная толстовка уступает место более изящной версии — спортивной кофте на молнии. Благодаря приталенному силуэту она выглядит гораздо более аккуратно, но при этом сохраняет комфорт спортивной одежды.

Особенно популярны модели с высоким воротником и ретро-стилем, которые прекрасно вписываются в эстетику современного стритстайла.

Лето 2026 года в очередной раз доказывает, что стиль не заканчивается там, где начинается практичность. Правильно подобранная легкая куртка не только защитит от прохлады, но и сделает образ более продуманным и модным.

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