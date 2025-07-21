Летний гардероб 2025: Андре Тан рассказал, как правильно совмещать вещи, чтобы выглядеть "дорого"

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

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Поэтому дизайнер Андре Тан дал советы, которые помогут выглядеть стильно и «дорого» даже у бассейна или на пляже.

1. Головные уборы: стиль + защита

Выбирайте шляпы из натуральных материалов — солома, лен. Они не только защищают от солнца, но и придают образу аристократического вайба.

Идеальный цвет: пастель, песочный, белый или классический черный.

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Форма: легкая, не громоздкая, с четкой линией полей.

2. Ткани — это ваша главная инвестиция

Топ-3 для летнего гардероба:

Лен — текстурный, «дышащий», выглядит премиально.

Шелк — для вечерних выходов или легких платков.

Хлопок — только высокое качество, с плотным плетением, чтобы не терял форму.

Формула образа: натуральная ткань + простой крой = визуально очень дорого.

3. Цветовая палитра

Очень дорого выглядят пастельные и пыльные оттенки: мятный, лавандовый, голубой, песочный, бело-молочный.

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Яркие акценты могут быть, но один: сумка, серьги или платок — не все сразу.

4. Обувь

Летняя обувь должна быть:

минималистичной;

из кожи или замши;

в нейтральных тонах (беж, карамель, песочный).

Идеальные варианты: мюли, сандалии без декора, эстетические слипоны.

5. Аксессуары

Не забывай о:

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ретро-очки;

тонкие украшения (одна зона акцента);

шелковый платок на голову или на ручку сумки.