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- Школа стиля
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Летний гардероб 2025: Андре Тан рассказал, как правильно совмещать вещи, чтобы выглядеть "дорого"
Летний гардероб — это не только о легкости, а об умении сочетать комфорт, элегантность и правильные акценты.
Поэтому дизайнер Андре Тан дал советы, которые помогут выглядеть стильно и «дорого» даже у бассейна или на пляже.
1. Головные уборы: стиль + защита
Выбирайте шляпы из натуральных материалов — солома, лен. Они не только защищают от солнца, но и придают образу аристократического вайба.
Идеальный цвет: пастель, песочный, белый или классический черный.
Форма: легкая, не громоздкая, с четкой линией полей.
2. Ткани — это ваша главная инвестиция
Топ-3 для летнего гардероба:
Лен — текстурный, «дышащий», выглядит премиально.
Шелк — для вечерних выходов или легких платков.
Хлопок — только высокое качество, с плотным плетением, чтобы не терял форму.
Формула образа: натуральная ткань + простой крой = визуально очень дорого.
3. Цветовая палитра
Очень дорого выглядят пастельные и пыльные оттенки: мятный, лавандовый, голубой, песочный, бело-молочный.
Яркие акценты могут быть, но один: сумка, серьги или платок — не все сразу.
4. Обувь
Летняя обувь должна быть:
минималистичной;
из кожи или замши;
в нейтральных тонах (беж, карамель, песочный).
Идеальные варианты: мюли, сандалии без декора, эстетические слипоны.
5. Аксессуары
Не забывай о:
ретро-очки;
тонкие украшения (одна зона акцента);
шелковый платок на голову или на ручку сумки.