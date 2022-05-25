Лилия Пустовит представила аксессуар, сделанный во время полномасштабной войны

30% от каждой продажи будут отправлены на нужды украинской армии и гуманитарную помощь.
Украинский дизайнер Лилия Пустовит выпустила новый аксессуар — шелковый желто-голубой платок с флористическим принтом и стихами поэтессы Лины Костенко. По словам дизайнера, этот аксессуар символизирует борьбу и несокрушимость украинского народа.
"Полон горьких воспоминаний о войне "Мое первое стихотворение, написанное в окопе", свободолюбивый "Крылья" и пронизанный любовью к родной земле "Все мое, все называется Украина" — разрешение на использование каждого из этих стихов предоставлено поэтессой лично. Гениальные строки украшают изображения цветов мимозы – символа весны и надежды, а в желто-голубом обрамлении платка спрятано послание "Верим в Украину", — сказано в посте бренда в Instagram.
Также дизайнер добавила, что переосмысленное культурное наследие всегда было важной составляющей идентичности бренда, а сейчас его изучение приобретает новые смыслы для каждого украинца. Дизайнер Лилия Пустовит уверена, что богатое прошлое и сила поколений – неисчерпаемый источник вдохновения и прочный фундамент для строительства счастливого будущего.
30% от каждой продажи платка будут отправлены на нужды украинской армии и гуманитарную помощь нуждающимся гражданским. Цена аксессуара – 150 евро.
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