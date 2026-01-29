- Дата публикации
-
- Категория
- Школа стиля
- Количество просмотров
- 288
- Время на прочтение
- 2 мин
Любимый цвет Кейт Миддлтон становится главным трендом весны 2026 года
После месяцев шоколадно-коричневых и бежевых оттенков мода наконец делает глубокий вдох и выбирает зеленый. Яркий, живой и энергичный. Именно этот цвет уже давно является фаворитом Кейт Миддлтон и весной 2026 года он возвращается в статусе главного модного тренда.
Принцесса Уэльская никогда не боялась ярких цветов. В то время как многие выбирают нейтральную классику, Кейт регулярно делает ставку на насыщенные оттенки, особенно в теплые месяцы. Один из ее безоговорочных фаворитов — зеленый.
Стилисты и психологи единодушны, зеленый ассоциируется с обновлением, балансом и внутренним спокойствием, а также реально влияет на эмоциональное состояние. Именно поэтому в 2026 году «радостные зеленые» оттенки становятся ответом на уставшую зимнюю палитру, об этом рассказало издание Woman&Home.
Если просмотреть выходы Кейт за последние годы, легко заметить закономерность, что в весенне-летний сезон она регулярно появляется в изумрудных, лиственных и травянистых оттенках. В ее гардеробе:
зеленые миди-платья для Уимблдона
элегантные образы для садовых мероприятий
костюмы и пальто для официальных событий
Один из показательных примеров — выход 2021 года в Кью Гарденс. Тогда Кейт надела зеленый трикотажный свитер Zara с коротким рукавом и дополнила его пальто в тон. Образ был одновременно простым, современным и очень «королевским» — идеальная формула ее стиля.
Как носить ярко-зеленый зимой
Главный страх перед насыщенным зеленым — «это слишком». Однако Кейт снова демонстрирует простое правило: пусть зеленый будет акцентом. Сочетайте яркий зеленый свитер или платье с.:
черными, белыми или бежевыми брюками
классическими джинсами
минималистичной обувью
Так цвет не перегружает образ, но работает на него.
Трикотаж — универсальный
Шерстяные или кашемировые свитера, жилеты и кардиганы:
согревают зимой
идеальны для межсезонья
легко комбинируются с пальто и тренчами
Правильные аксессуары
Кейт почти всегда выбирает золото к зеленому и это не случайно. Теплые оттенки металла усиливают глубину цвета, тогда как серебро больше подходит пастелям.
Зеленый для особых событий
Зеленое платье — универсальный вариант:
весной и летом — с белой или бежевой обувью
зимой — с сапогами до колена и плотными колготами
Неудивительно, что подобные образы Кейт часто вдохновляют гостей свадеб и светских мероприятий.
Какие оттенки в тренде
Изумрудный — не единственный вариант. В тренде также:
шартрез (яркий, сочный)
цвет листьев — естественный, насыщенный зеленый
травянистый — энергичный и современный
Стоит избегать пастелей в конце зимы и делать ставку на цвета, которые буквально «включают жизнь».
Зеленый — это не просто тренд сезона, а инвестиция в настроение, стиль и универсальность гардероба. Кейт Миддлтон в очередной раз доказывает, чтобы выглядеть актуально, не нужно радикально менять себя, достаточно одного правильного цвета.
И если весна еще не наступила по календарю, она вполне может начаться с ярко-зеленого свитера в вашем шкафу.