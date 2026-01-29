ТСН в социальных сетях

Любимый цвет Кейт Миддлтон становится главным трендом весны 2026 года

После месяцев шоколадно-коричневых и бежевых оттенков мода наконец делает глубокий вдох и выбирает зеленый. Яркий, живой и энергичный. Именно этот цвет уже давно является фаворитом Кейт Миддлтон и весной 2026 года он возвращается в статусе главного модного тренда.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Любимый цвет Кейт Миддлтон становится главным трендом весны 2026 года / © Getty Images

Принцесса Уэльская никогда не боялась ярких цветов. В то время как многие выбирают нейтральную классику, Кейт регулярно делает ставку на насыщенные оттенки, особенно в теплые месяцы. Один из ее безоговорочных фаворитов — зеленый.

Стилисты и психологи единодушны, зеленый ассоциируется с обновлением, балансом и внутренним спокойствием, а также реально влияет на эмоциональное состояние. Именно поэтому в 2026 году «радостные зеленые» оттенки становятся ответом на уставшую зимнюю палитру, об этом рассказало издание Woman&Home.

Кейт Миддлтон / © Getty Images

Кейт Миддлтон / © Getty Images

Если просмотреть выходы Кейт за последние годы, легко заметить закономерность, что в весенне-летний сезон она регулярно появляется в изумрудных, лиственных и травянистых оттенках. В ее гардеробе:

  • зеленые миди-платья для Уимблдона

  • элегантные образы для садовых мероприятий

  • костюмы и пальто для официальных событий

Один из показательных примеров — выход 2021 года в Кью Гарденс. Тогда Кейт надела зеленый трикотажный свитер Zara с коротким рукавом и дополнила его пальто в тон. Образ был одновременно простым, современным и очень «королевским» — идеальная формула ее стиля.

Как носить ярко-зеленый зимой

Кейт Миддлтон / © Getty Images

Кейт Миддлтон / © Getty Images

Главный страх перед насыщенным зеленым — «это слишком». Однако Кейт снова демонстрирует простое правило: пусть зеленый будет акцентом. Сочетайте яркий зеленый свитер или платье с.:

  • черными, белыми или бежевыми брюками

  • классическими джинсами

  • минималистичной обувью

Так цвет не перегружает образ, но работает на него.

Трикотаж — универсальный

Кейт Миддлтон / © Associated Press

Кейт Миддлтон / © Associated Press

Шерстяные или кашемировые свитера, жилеты и кардиганы:

  • согревают зимой

  • идеальны для межсезонья

  • легко комбинируются с пальто и тренчами

Правильные аксессуары

Кейт почти всегда выбирает золото к зеленому и это не случайно. Теплые оттенки металла усиливают глубину цвета, тогда как серебро больше подходит пастелям.

Зеленый для особых событий

Зеленое платье — универсальный вариант:

  • весной и летом — с белой или бежевой обувью

  • зимой — с сапогами до колена и плотными колготами

Неудивительно, что подобные образы Кейт часто вдохновляют гостей свадеб и светских мероприятий.

Какие оттенки в тренде

Кейт Миддлтон / © Getty Images

Кейт Миддлтон / © Getty Images

Изумрудный — не единственный вариант. В тренде также:

  • шартрез (яркий, сочный)

  • цвет листьев — естественный, насыщенный зеленый

  • травянистый — энергичный и современный

Стоит избегать пастелей в конце зимы и делать ставку на цвета, которые буквально «включают жизнь».

Зеленый — это не просто тренд сезона, а инвестиция в настроение, стиль и универсальность гардероба. Кейт Миддлтон в очередной раз доказывает, чтобы выглядеть актуально, не нужно радикально менять себя, достаточно одного правильного цвета.

Кейт Миддлтон / © Getty Images

Кейт Миддлтон / © Getty Images

Кейт Миддлтон / © Getty Images

Кейт Миддлтон / © Getty Images

Кейт Миддлтон / © Getty Images

Кейт Миддлтон / © Getty Images

Кейт Миддлтон / © Associated Press

Кейт Миддлтон / © Associated Press

Кейт Миддлтон и принц Уильям с семьей / © Associated Press

Кейт Миддлтон и принц Уильям с семьей / © Associated Press

Кейт Миддлтон и принц Уильям / © Associated Press

Кейт Миддлтон и принц Уильям / © Associated Press

И если весна еще не наступила по календарю, она вполне может начаться с ярко-зеленого свитера в вашем шкафу.

