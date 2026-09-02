Мама превратила свое свадебное платье в три сюрприза для дочерей: трогательная история семьи покорила Сеть

Мама превратила свое свадебное платье в три сюрприза для дочерей

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Свадебное платье, которое 38 лет назад надевала Дена Кауфманн, обрело новую жизнь — теперь его частицы принадлежат трем дочерям этой женщины, которые готовятся к своим собственным свадьбам. Трогательный подарок стал неожиданностью для девушек.

29-летняя дочь Дени — Гавриэлла Кауфманн — обручилась в сентябре 2025 года. Одним из первых дел, которые она сделала после помолвки, было примерить свадебное платье своей мамы. Девушка с детства помнила это платье и мечтала когда-нибудь почувствовать себя в нём так же, как её мама на свадебной фотографии. Впрочем, после примерки платье снова вернулось в коробку, и Гавриэлла даже не подозревала, что вскоре увидит его в совершенно ином виде.

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К августу 2026 года обручились и две дочери этой женщины — 30-летняя Мория и 26-летняя Даниэлла. Именно тогда их мама решила воплотить в жизнь замысел, который готовила в тайне от всех троих — сделать из платья подарки для дочерей.

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Из платья Дэна сшила для дочерей три свадебных халата.

«Мама вручила каждой из нас по коробке, и сначала мы подумали, что там, возможно, что-то для девочек, которые будут нести цветы, — вспоминает Гавриэлла. — Мы все смотрели друг на друга в полном недоумении, пытаясь понять, что происходит».

«Я поняла, что дело на самом деле не в ткани, не в шелке или органзе, или в чём-то подобном. Дело в том, что всё это символизирует, — сказала Дена. — Это символизирует, по сути, 38 лет любви и смеха, компромиссов, настойчивости, дружбы и семьи. Именно это вы хотите передать своим детям — а не платье. Платье лишь символизирует всё это».

Три сестры были настолько тронуты поступком матери, что не смогли сдержать слёз.

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