Маси Найем стал лицом новой милитари-коллекции украинского бренда

Украинский бренд Indposhiv представил новую кэжуал-коллекцию в стиле милитари. Главным героем кампейна стал Маси Найем.

В мирной жизни Маси был юристом и правозащитником, а сейчас является ветераном боевых действий на Донбассе, который после полномасштабного вторжения России в Украину снова вступил в ВСУ. Мужчина со стальным характером, который несмотря ни на что не сломался и не сломается.

Коллекция Casual является воплощением мужества и стиля в военное время. И в цветах, и в функциональности, и в удобстве каждая вещь (от пиджаков и рубашек до брюк-карго) отвечает требованиям времени и настроениям нации.

Особого внимания заслуживают благотворительные шелковые платки со злободневными сюжетами, в частности, с пылающим Крымским мостом. 500 грн от стоимости каждой из них бренд перечисляет фонду "Повернись живим".

Помимо новой коллекции бренд также представил выставку эксклюзивных фотографий с Маси Найемом. В фотосессии правозащитник предстал без повязки, которая прикрывала его утраченный глаз.

Завтра, 25 октября, с 11:00 до 19:00 бренд Indposhiv устраивает день открытых дверей. Все желающие могут прийти посмотреть коллекцию и выставку снимков.

Напомним, Владимир Зеленский в августе появился в оригинальной вышиванке цвета хаки от бренда Indposhiv, выполненный в цвете хаки. На изделии вышит важные вещи современной украинской истории: танки, БТР, колосья пшеницы и украинцы, которые держатся за руки.

Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Читайте также: