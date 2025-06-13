Мать невесты рыдала от счастья: девушка удивила семью и гостей надев особое платье, которому 30 лет

Свадебное платье / © Credits

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Невеста по имени Рейчел Оус оказалась настоящей счастливицей, ведь ее мать не только сохранила свое свадебное платье, но и подарила его дочери. Мать Рейчел — Кристина Финни — вышла замуж в 1996 году в лаконичном платье. Когда она дала наряд дочери, то думала, что она его как-то переделает или наденет на вечернюю часть праздника, но никак не ожидала, что Рейчел пойдет в ее наряде к алтарю.

У невесты было «поддельное» платье, которое она специально надела перед церемонией для групповых фото. Но перед самим началом девушка переоделась в платье мамы, сообщает издание People.

Это платье пошила почти 30 лет тому назад сестра Кристины Финни, а когда наряд решила надеть уже Рейчел, то она опять обратилась к своей тете, чтобы та внесла небольшие изменения — укоротила рукав и подкорректировала длину нижней юбки. В остальном платье сидело как влитое на невесте.

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Когда Рейчел вышла на публику, то ее мать рыдала от счастья. Она была очень рада и очень тронута поступком дочери.