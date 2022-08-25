Мех, пайетки и кожа: Андре Тан назвал главные модные тренды осени 2022 года

Украинский дизайнер поделился советами со своими поклонниками. На странице в Instagram Тан рассказал, что будет в тренде осенью 2022 года и на что обратить внимание.

Мех (верхняя одежда)

Искусственный и экологичный мех будет на пике популярности. А именно - эффектные пальто и шубы. Подиумы показали яркие и броские модели из цветного меха, но также и более сдержанные, приближенные к натуральному.

Фото: Instagram Андре Тана

Меховые аксессуары и обувь

Панамы, ушанки, сумки и обувь - мех украсил коллекции Bottega Veneta, Versace и Gucci. Эти модные бренды использовали мех для создания миниатюрных сумок, головных уборов и даже ботильонов!

Фото: Instagram Андре Тана

Пайетки

Девиз этого тренда: жить сегодняшним днем и брать от жизни все. Праздничными получались платья миди и макси, в бельевом стиле и без бретелей, с длинным рукавом, асимметричным кроем и сборкой.

Фото: Instagram Андре Тана

Кожаный тотал-лук

В новом сезоне стоит сделать ставку на тотал-лук, одевшись в кожу с головы до ног. Крупные fashion-бренды решили облегчить нам задачу и показали на подиуме стильные костюмы с юбкой, брюками и шортами, которые легко интегрировать в свой гардероб.

Фото: Instagram Андре Тана

Длина мини

Эстетика нулевых никак не может нас покинуть. Доставайте короткие юбки с низкой посадкой. Это могут быть модели из денима, кожи или тонкого трикотажа и шерсти. Носить такие можно с укороченными жакетами, куртками и дубленками, а также с корсетами, футболками и блузами.

Фото: Instagram Андре Тана

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