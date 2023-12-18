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Мерцающие платья, боди с вырезом и брюки-палаццо: новогодняя коллекция от украинского бренда

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
134
Время на прочтение
1 мин
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Мерцающие платья, боди с вырезом и брюки-палаццо: новогодняя коллекция от украинского бренда

Новый компейн бренда отлично передает новогоднюю атмосферу.

Украинский бренд Fashionista представил новогоднюю коллекцию. В ней сочетались мерцающие текстуры, элегантные силуэты и лаконичная классика.

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В дропе представлены длинные серебряные платья, текстурированные и гладкие платья макси с элегантными разрезами, белые короткие платья с пикантным декольте, боди с глубоким вырезом и лонгсливы.

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Стилисты бренда советуют серебристые топы сочетать с классическим низом – брюками-палаццо или брюками-клеш. Так лук будет выглядеть более изящно.

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Изюминкой коллекции является блестящее серебристое мини-платье с драпировкой, которое точно не оставит ее обладательницу незамеченной.

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Дата публикации
Просмотры
134
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