Мерцающие платья, боди с вырезом и брюки-палаццо: новогодняя коллекция от украинского бренда

Украинский бренд Fashionista представил новогоднюю коллекцию. В ней сочетались мерцающие текстуры, элегантные силуэты и лаконичная классика.

В дропе представлены длинные серебряные платья, текстурированные и гладкие платья макси с элегантными разрезами, белые короткие платья с пикантным декольте, боди с глубоким вырезом и лонгсливы.

Стилисты бренда советуют серебристые топы сочетать с классическим низом – брюками-палаццо или брюками-клеш. Так лук будет выглядеть более изящно.

Изюминкой коллекции является блестящее серебристое мини-платье с драпировкой, которое точно не оставит ее обладательницу незамеченной.

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