Металлические украшения для лица: тренд, который не выходит с моды

Все вспомнили о таких необычных украшениях после недавнего выхода на красную дорожку Анджелины Джоли, но на самом деле подобные украшения живут уже довольно давно.
В последнее время можно заметить, что очень многие звезды полюбили дополнять свои образы металлическими украшениями для лица. Выглядит такой аксессуар очень необычно, но на самом деле новинкой в модном мире не является, ведь впервые его придумал голландский дизайнер ювелирных изделий Гийс Беккер, а случилось это еще в 1974 году.
Многие бренды на протяжении разного времени переосмысливали творение Беккера и подобные металлические аксессуары появлялись в коллекциях самых именитых брендов, среди которых были Givenchy и Alexander McQueen. Автором их часто выступал ювелир Шон Лин.
Периодически украшения появлялись в коллекциях других брендов и дизайнеров, с ними появлялись знаменитости на обложках своих альбомов и красных дорожках. Однако новый виток популярности пришел к face jewellery в 2019 году, когда они появились в двух клипах Бейонсе Spirit and Black is King.
В 2021 году тренд поддержал бренд Schiaparelli, предложив различные варианты золотых масок и даже одежды из метала.
Не смогла удержаться от тренда и актриса Анджелина Джоли. На красную дорожку фильма "Вечные" звезда вышла с золотой накладкой на губе, которая просто взорвала Интерне. Автором каффы является американский ювелир Нина Беренато. Украшение единственное в своем роде.
Также оригинальным золотым аксессуаром отличилась DJ и музыкальный продюсер Эстер Силекс во время премьеры "Матрицы".
Также подобные украшения для лица предлагают и многие другие бренды и ювелиры.
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