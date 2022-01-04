Металлические украшения для лица: тренд, который не выходит с моды

Металлические украшения для лица: тренд, который не выходит с моды

Все вспомнили о таких необычных украшениях после недавнего выхода на красную дорожку Анджелины Джоли, но на самом деле подобные украшения живут уже довольно давно.

В последнее время можно заметить, что очень многие звезды полюбили дополнять свои образы металлическими украшениями для лица. Выглядит такой аксессуар очень необычно, но на самом деле новинкой в модном мире не является, ведь впервые его придумал голландский дизайнер ювелирных изделий Гийс Беккер, а случилось это еще в 1974 году.

Многие бренды на протяжении разного времени переосмысливали творение Беккера и подобные металлические аксессуары появлялись в коллекциях самых именитых брендов, среди которых были Givenchy и Alexander McQueen. Автором их часто выступал ювелир Шон Лин.

Givenchy / Getty Images

Alexander McQueen / Getty Images

Периодически украшения появлялись в коллекциях других брендов и дизайнеров, с ними появлялись знаменитости на обложках своих альбомов и красных дорожках. Однако новый виток популярности пришел к face jewellery в 2019 году, когда они появились в двух клипах Бейонсе Spirit and Black is King.

Фрагмент из клипа Бейонсе Spirit / скриншот с видео

В 2021 году тренд поддержал бренд Schiaparelli, предложив различные варианты золотых масок и даже одежды из метала.

Cardi B / Associated Press

Не смогла удержаться от тренда и актриса Анджелина Джоли. На красную дорожку фильма "Вечные" звезда вышла с золотой накладкой на губе, которая просто взорвала Интерне. Автором каффы является американский ювелир Нина Беренато. Украшение единственное в своем роде.

Анджелина Джоли / Associated Press

Также оригинальным золотым аксессуаром отличилась DJ и музыкальный продюсер Эстер Силекс во время премьеры "Матрицы".

Эстер Силекс / Getty Images

Также подобные украшения для лица предлагают и многие другие бренды и ювелиры.

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