Мини-платья, бархатные наряды и корсетные юбки: коллекция вечерней одежды от украинского бренда

Украинский бренд GURANDA презентовал коллекцию Holiday'26, которая получила название La Notte. Она стала исследованием ночи как эмоционального ландшафта, вдохновленного тихим гламуром итальянского модернизма Микеланджело Антониони.

По словам дизайнера бренда Елены Гуранды, героиня капсулы магнетическая, самообладающая и уверенная в себе женщина, которая не жаждет внимания, но становится его центром.

Вещи созданы из бархата, шифона и денима. Цветовая гамма коллекции: насыщенно-красный, глубоко-черный, голубой, а блики золота и стразов воссоздают палитру городских ночей.

В коллекцию вошли мини-платья с бусинами, баской и изящными приталенными силуэтами.

Главным героем линейки стал мини-кейп, представленный в велюре и дениме. Его легко можно сочетать с культовой корсетной юбкой или с бархатным платьем бандо.