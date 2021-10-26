Мини-платья и наряды с авторским принтом: новый дроп украинского бренда

Бренд презентовал коллаборацию, вдохновленную историей происхождения принта tie-dye.

Бренд Bakhirka Apparel представил новый дроп, созданный в коллаборации с BASEMNT street hub.

Один из основных кодов бренда — змея, как символ мудрости и обновления жизни, находит новое проявление в этой коллаборации. Специально для коллекции был разработан авторский принт в красно-черных цветах, который вдохновлен техникой tie-dye и имитирует кожу змеи.

Цветные разводы на ткани стали популярны в 60-70-х годах прошлого века благодаря представителям субкультуры хиппи, которые хотели выделяться из толпы, а позже и в молодежной культуре рейвов, и в мире высокой моды. Коллаборация была вдохновлена историей происхождения принта tie-dye и стала своего рода данью эстетике субкультур.

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