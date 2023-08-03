Мини-юбки, базовые майки и ретро-бомберы: украинский бренд презентовал спортивную коллекцию

Украинский бренд Marsego, вдохновившись эстетикой quiet luxury ("тихая роскошь"), отошел от привычных вечерних и коктейльных образов и представил спортивную коллекцию.

Стиль "тихая роскошь" родился из ностальгии, но удачно сочетается с современными тенденциями. Главные характеристики – никакой избыточности, только сдержанные силуэты, высокое качество, приглушенные оттенки и комфорт.

Теннис и гольф, наиболее элегантные и изысканные виды спорта, всегда ассоциировались с роскошным стилем жизни и издавна привлекали королевские семьи и богатую молодежь. Поэтому "тихая роскошь" и спорт нашли воплощение в новой коллекции бренда. То, что раньше было исключительно одеждой для занятий на корте или в зале, теперь превратилось в униформу для любых случаев жизни.

Мини-юбки А-силуэта из натурального материала дополнены карманами и напоминают форму теннисисток, а завершает образ ретро-бомбер в тон.

В коллекцию также вошли спортивные костюмы популярного цвета этим летом – розового, а также пастельных оттенков.

Базовые майки в рубчик бренд выпустил в нескольких форматах – классические и укороченные.

Хотя коллекция и отличается от предыдущих коктейльных и вечерних, дизайнер Марина Морозова придерживается любимой цветовой гаммы: белые и бежевые оттенки разбавляют розовый и голубой.

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