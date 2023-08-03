Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Мини-юбки, базовые майки и ретро-бомберы: украинский бренд презентовал спортивную коллекцию

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
257
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Мини-юбки, базовые майки и ретро-бомберы: украинский бренд презентовал спортивную коллекцию

На создание новой линейки бренд вдохновил стиль "тихая роскошь".

Украинский бренд Marsego, вдохновившись эстетикой quiet luxury ("тихая роскошь"), отошел от привычных вечерних и коктейльных образов и представил спортивную коллекцию.

Стиль "тихая роскошь" родился из ностальгии, но удачно сочетается с современными тенденциями. Главные характеристики – никакой избыточности, только сдержанные силуэты, высокое качество, приглушенные оттенки и комфорт.

©
©
©

Теннис и гольф, наиболее элегантные и изысканные виды спорта, всегда ассоциировались с роскошным стилем жизни и издавна привлекали королевские семьи и богатую молодежь. Поэтому "тихая роскошь" и спорт нашли воплощение в новой коллекции бренда. То, что раньше было исключительно одеждой для занятий на корте или в зале, теперь превратилось в униформу для любых случаев жизни.

©
©
©

Мини-юбки А-силуэта из натурального материала дополнены карманами и напоминают форму теннисисток, а завершает образ ретро-бомбер в тон.

©
©

В коллекцию также вошли спортивные костюмы популярного цвета этим летом – розового, а также пастельных оттенков.

©
©
©

Базовые майки в рубчик бренд выпустил в нескольких форматах – классические и укороченные.

©
©

Хотя коллекция и отличается от предыдущих коктейльных и вечерних, дизайнер Марина Морозова придерживается любимой цветовой гаммы: белые и бежевые оттенки разбавляют розовый и голубой.

©
©

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
257
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация