Мир в сине-желтом: тренды на цвета украинского флага

С начала полномасштабной войны украинское знамя для всего мира стало символом героизма и ежедневного сопротивления украинцев русской армии. И это очень раздражает оккупантов, и, пока в их стране продолжают запрещать все, что содержит сине-желтое, украинские цвета покоряют и влюбляют в себя мир.

Сейчас сложно найти цивилизованную страну, на главной площади которой до сих пор не развевался украинский флаг. Польша, США, Эстония, Литва, Латвия, Чехия, Испания, Италия, Германия, Канада, Франция, Португалия, Словакия, Ирландия - и этот список можно продолжать.

Наше знамя под аплодисменты мира поднимают на футбольных полях, концертах, красных дорожках. Оно заполонило собой все соцсети, и фото в цветовой одежде украинского флага опубликовали сотни голливудских звезд, певцов и общественных деятелей.

Война в Украине изменила мир моды, и теперь именитые дизайнеры выпускают целые коллекции в сине-желтой тематике, а немецкий модельер Франк Уайлд каждый день, начиная с 24 февраля, фотографируется в цветах нашего флага и таким образом тоже показывает свою солидарность с Украиной.

"Абсолютно каждый здравый смысл человек в мире поддерживает Украину и, конечно, он хочет показать эту поддержку и отождествить себя с такой мужественной, мощной нацией, которая борется за свою свободу.

Вместе с мировой изменилась и украинская мода. И хотя сине-желтый был в коллекциях наших дизайнеров всегда – сейчас его стало в разы больше. Это гораздо ответственнее, к бренду твоей одежды добавляется бренд страны, ты используешь символику, которая является самой ценной на сегодняшний день. Абсолютно все эти вещи популярны, если говорить о корсетах – они хорошо комбинируются с джинсами, с юбками, платья обычно нуждаются в особом событии, которого мы все ждем. За границу их заказывают очень часто. Это абсолютно все страны Европы, Америка, Мексика, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, даже некоторые Африканские страны", – рассказывает дизайнер Иван Фролов.

Если искать сочетание сине-желтого цвета в соцсетях, то количество фотографий и видео достигает десятков тысяч. Значительно больше стало и украинцев, которые хотят, чтобы флаг с ними остался постоянно, тех, кто хочет запомнить этот период своей жизни навсегда и сделать татуировку. Самое популярное было с русским кораблем, на втором месте - татуировка с паляницей, и очень много было патриотической символики, например, герб, на фоне которого находятся колосья или, например, контур и сердечком обведен город, из которого человек.

Дарья уже десять лет делает татуировку, говорит, ажиотаж на патриотические начался с марта, и сейчас 70% ее работы именно сине-желтые.

"Это самые популярные цвета в моей палитре, которые постоянно заканчиваются, и, когда я еду по своему расходному материалу, первое, что беру, - это большие тюбики с желтым и голубым цветом. Мне кажется, что это как внутренняя присяга своему государству, души, своим принципам, через которые ты хочешь пройти или каким-нибудь событиям", — говорит мастер по татуировке.

Сложно сосчитать сколько раз с февраля мир поднимал и видел украинский флаг. Но, несмотря на такое большое увлечение сине-желтым и Украине, и миру стоит не забыть главное: носить на себе флаг — это не просто тренд, а ответственность.

"Нас очень много в мире не знали, а теперь все знают. Сине желтый — это очень большая ответственность и, когда вы несете его, где угодно, в любой стране мира, стоит помнить, что вы сейчас представляете всю Украину, потому что люди сразу понимают, откуда вы, о чем вы, и они ожидают от вас этой храбрости, достоинства, этого чувства юмора, этой выдержки, этой силы", — сказала координатор фандрейзинговой платформы UNITED24 Ярослав Гресь.

За эти полгода война в Украине повлияла на мир и его восприятие событий в Украине. Люди в большей части планеты поддержали нашу борьбу за свою свободу, и у них больше нет сомнения, что украинская смелость имеет синий и желтый цвета и они о независимости, о борьбе и защите своих территорий.

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