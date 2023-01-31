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Много кожи и голого тела: бренд Mugler представил эпатажную коллекцию весна-лето 2023

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
477
Время на прочтение
1 мин
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Много кожи и голого тела: бренд Mugler представил эпатажную коллекцию весна-лето 2023

Показ коллекции Mugler весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Креативный директор Кейси Кэдуолладер предлагает в новом сезоне носить тотал-луки.

Несколько последний коллекций французский Модный дом Mugler презентовал исключительно в онлайн-формате, но в этом году бренд решил вернутся на реальный подиум и на Неделе высокой моды в Париже представил свою коллекцию весна-лето 2023.

Традиционно вещи от Mugler были в футуристическом стиле, из кожи, со множеством сексуальных вырезов, прозрачных вставок и обтягивающих тела нарядов, но также бренд показал довольно много вещей с кружевом.

Показ коллекции Mugler весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Mugler весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Mugler весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Mugler весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Mugler весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Mugler весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Mugler весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Mugler весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Mugler весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Mugler весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Mugler весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Mugler весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Mugler весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Mugler весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Mugler весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ коллекции Mugler весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
477
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