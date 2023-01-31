Много кожи и голого тела: бренд Mugler представил эпатажную коллекцию весна-лето 2023

Креативный директор Кейси Кэдуолладер предлагает в новом сезоне носить тотал-луки.
Несколько последний коллекций французский Модный дом Mugler презентовал исключительно в онлайн-формате, но в этом году бренд решил вернутся на реальный подиум и на Неделе высокой моды в Париже представил свою коллекцию весна-лето 2023.
Традиционно вещи от Mugler были в футуристическом стиле, из кожи, со множеством сексуальных вырезов, прозрачных вставок и обтягивающих тела нарядов, но также бренд показал довольно много вещей с кружевом.
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