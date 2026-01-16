- Дата публикации
Мода 2026 — тренды, которые будут определять стиль будущего
Мода устала быть тихой. После лет сдержанного минимализма, «чистых» силуэтов и почти аскетичных образов, 2026 год приносит долгожданный поворот к эмоциям, текстурам и личному стилю.
Подиумы весна-лето 2026 и стритстайл четко просигнализировали, что одежда снова «хочет говорить». Издание Pure Wow рассказало о четырех трендах, которые действительно будут иметь значение в 2026 году и одном, который, кажется, окончательно исчерпал себя.
Последние сезоны научили нас ценить простоту, функциональность и нейтральность. Но даже самая идеальная капсула со временем начинает казаться предсказуемой. В 2026 году мода меняет настроение: от «меньше — лучше» к «больше смысла».
Дизайнеры постепенно отходят от крайностей минимализма и предлагают вещи с характером, но без чрезмерной театральности. Это не возвращение к хаосу, а скорее новая форма осознанной выразительности.
Торочка
Торочка возвращается, но забудьте о фестивальном настроении. В 2026 году она работает как акцент, а не как главная тема образа.
Chanel добавляет необработанные края к классическим силуэтам, оживляя твид и костюмные ткани.
Bottega Veneta использует бахрому в платьях и юбках, которые двигаются вместе с телом, создавая ощущение легкости и пластики.
Это торочка для города, не для сцены. Она добавляет текстуры, глубины и движения, без чрезмерной демонстративности.
Обувь без каблука
Комфорт остается с нами, но теперь — с выразительной стилистикой. В 2026 году балетки, туфли на низком каблуке и скульптурные низкие каблуки становятся полноценным элементом образа и стиля.
Яркий пример — заостренные балетки Miu Miu, которые выглядят так же продуманно, как классические лодочки. Декор, необычные формы, архитектурные детали — все это превращает удобную обувь в модное заявление.
Комфорт больше не означает «скучно».
Романтика без наивности
Рюши, банты, полупрозрачные ткани и кружево возвращаются, но в зрелой и сдержанной форме. На показах весны 2026:
Sandy Liang и Giambattista Valli показывают платья в стиле деревенской романтики, винтажные принты и платки, но стилизуют их максимально четко и современно.
Романтические элементы сочетаются с простыми прическами, лаконичной обувью и уверенными силуэтами.
Это романтика для женщины, которая знает, кем она является.
Перчатки
Один из самых неожиданных трендов 2026 года — перчатки вне сезона. Кожаные, кружевные, сетчатые, с укороченной ладонью или до локтя, они появляются даже в летних образах. Перчатки больше не про тепло. Они про:
завершенность образа,
внимание к деталям,
желание стилизовать, а не просто одеваться.
Это еще один сигнал, что мода движется в сторону продуманных, интеллектуальных аксессуаров.
Голые платья больше не актуальны
В 2026 году чрезмерная обнаженность берет паузу. Суперпрозрачные платья, стратегические вырезы и «едва прикрытое» тело постепенно теряют актуальность.
Причина проста, когда образ делает ставку только на минимум ткани, он быстро становится менее выразительным, а не современным. Мода снова выбирает форму, текстуру и идею, вместо эффекта «шока».
2026 год возвращает стилю личность. Мода этого года — это не о крайностях. Она о балансе между комфортом и эмоцией, между сдержанностью и индивидуальностью. Бахрома вместо гладких краев, перчатки вместо пустых жестов, романтика без инфантильности.
Это сезон, в котором одежда снова становится языком — тихим, но содержательным. И, кажется, именно этого нам так не хватало.