Мода 2026 - тренды, которые будут определять стиль будущего

Подиумы весна-лето 2026 и стритстайл четко просигнализировали, что одежда снова «хочет говорить». Издание Pure Wow рассказало о четырех трендах, которые действительно будут иметь значение в 2026 году и одном, который, кажется, окончательно исчерпал себя.

Последние сезоны научили нас ценить простоту, функциональность и нейтральность. Но даже самая идеальная капсула со временем начинает казаться предсказуемой. В 2026 году мода меняет настроение: от «меньше — лучше» к «больше смысла».

Дизайнеры постепенно отходят от крайностей минимализма и предлагают вещи с характером, но без чрезмерной театральности. Это не возвращение к хаосу, а скорее новая форма осознанной выразительности.

Торочка

Торочка возвращается, но забудьте о фестивальном настроении. В 2026 году она работает как акцент, а не как главная тема образа.

Chanel добавляет необработанные края к классическим силуэтам, оживляя твид и костюмные ткани.

Bottega Veneta использует бахрому в платьях и юбках, которые двигаются вместе с телом, создавая ощущение легкости и пластики.

Это торочка для города, не для сцены. Она добавляет текстуры, глубины и движения, без чрезмерной демонстративности.

Обувь без каблука

Комфорт остается с нами, но теперь — с выразительной стилистикой. В 2026 году балетки, туфли на низком каблуке и скульптурные низкие каблуки становятся полноценным элементом образа и стиля.

Яркий пример — заостренные балетки Miu Miu, которые выглядят так же продуманно, как классические лодочки. Декор, необычные формы, архитектурные детали — все это превращает удобную обувь в модное заявление.

Комфорт больше не означает «скучно».

Романтика без наивности

Рюши, банты, полупрозрачные ткани и кружево возвращаются, но в зрелой и сдержанной форме. На показах весны 2026:

Sandy Liang и Giambattista Valli показывают платья в стиле деревенской романтики, винтажные принты и платки, но стилизуют их максимально четко и современно.

Романтические элементы сочетаются с простыми прическами, лаконичной обувью и уверенными силуэтами.

Это романтика для женщины, которая знает, кем она является.

Перчатки

Один из самых неожиданных трендов 2026 года — перчатки вне сезона. Кожаные, кружевные, сетчатые, с укороченной ладонью или до локтя, они появляются даже в летних образах. Перчатки больше не про тепло. Они про:

завершенность образа,

внимание к деталям,

желание стилизовать, а не просто одеваться.

Это еще один сигнал, что мода движется в сторону продуманных, интеллектуальных аксессуаров.

Голые платья больше не актуальны

В 2026 году чрезмерная обнаженность берет паузу. Суперпрозрачные платья, стратегические вырезы и «едва прикрытое» тело постепенно теряют актуальность.

Причина проста, когда образ делает ставку только на минимум ткани, он быстро становится менее выразительным, а не современным. Мода снова выбирает форму, текстуру и идею, вместо эффекта «шока».

2026 год возвращает стилю личность. Мода этого года — это не о крайностях. Она о балансе между комфортом и эмоцией, между сдержанностью и индивидуальностью. Бахрома вместо гладких краев, перчатки вместо пустых жестов, романтика без инфантильности.

Это сезон, в котором одежда снова становится языком — тихим, но содержательным. И, кажется, именно этого нам так не хватало.